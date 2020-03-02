قررت تركيا إعفاء مواطني 11 دولة من تأشيرة الدخول إلى أراضيها.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية الاثنين، قراراً رئاسياً بإعفاء مواطني 11 دولة أوروبية من تأشيرة الدخول.

وصدر القرار بموجب المادة 18 من قانون الأجانب والحماية الدولية، ممهوراً بتوقيع رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.

ووفقاً للقرار، يُعفى مواطنو النمسا وبلجيكا والمملكة المتحدة وكرواتيا وهولندا وإيرلندا وإسبانيا ومالطا والنرويج وبولندا والبرتغال، من حَمَلة جوازات السفر العادية من تأشيرة الدخول إلى الأراضي التركية، لمدة 90 يوماً خلال فترة 6 أشهر، وفي رحلات الترانزيت.