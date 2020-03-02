سياسة
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تركيا تعفي مواطني 11 دولة من تأشيرة الدخول
نشرت الجريدة الرسمية التركية الاثنين، قراراً رئاسياً يقضي بإعفاء مواطني النمسا وبلجيكا والمملكة المتحدة وكرواتيا وهولندا وإيرلندا وإسبانيا ومالطا والنرويج وبولندا والبرتغال، من تأشيرة الدخول إلى أراضي الجمهورية التركية.
تركيا تعفي مواطني 11 دولة من تأشيرة الدخول
الجريدة الرسمية التركية تنشر قراراً رئاسياً يقضي بإعفاء مواطني 11 دولة أوروبية من تأشيرة الدخول إلى تركيا / AA
2 مارس 2020

قررت تركيا إعفاء مواطني 11 دولة من تأشيرة الدخول إلى أراضيها.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية الاثنين، قراراً رئاسياً بإعفاء مواطني 11 دولة أوروبية من تأشيرة الدخول.

وصدر القرار بموجب المادة 18 من قانون الأجانب والحماية الدولية، ممهوراً بتوقيع رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.

ووفقاً للقرار، يُعفى مواطنو النمسا وبلجيكا والمملكة المتحدة وكرواتيا وهولندا وإيرلندا وإسبانيا ومالطا والنرويج وبولندا والبرتغال، من حَمَلة جوازات السفر العادية من تأشيرة الدخول إلى الأراضي التركية، لمدة 90 يوماً خلال فترة 6 أشهر، وفي رحلات الترانزيت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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