بدأ الناخبون الإسرائيليون، الاثنين، الإدلاء بأصواتهم لانتخابات الكنيست (البرلمان) وهي الثالثة التي تجري في غضون أقل من عام بعد الانتخابات التي جرت في إبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول الماضيين.

وتسيطر على هذه الانتخابات المخاوف من استمرار حالة عدم الحسم وإجراء انتخابات رابعة بجانب هواجس انتشار فيروس كورونا.

وحسب لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية فيبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع 6 ملايين و454 ألف إسرائيلي سيدلون بأصواتهم في أكثر من 11 ألف محطة اقتراع، وطبقاً للجنة الانتخابات الإسرائيلية فإن 30 قائمة وحزباً سُجّلت لخوض هذه الانتخابات، ولكن استطلاعات الرأي العام في إسرائيل تشير إلى فرص 8 أحزاب وكتل بالتمثيل بالكنيست المقبل.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن"قرابة 18000 شرطي والآلاف من حراس الأمن سينتشرون في مختلف مراكز الاقتراع".

ومن اليمين يُتوقع فوز حزب " الليكود" برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو و"شاس" برئاسة وزير الداخلية أرييه درعي و"يهودوت هتوراه" برئاسة نائب وزير الصحة يعقول ليتسمان وتحالف "يمينا" برئاسة وزير الدفاع نفتالي بينيت و"إسرائيل بيتنا" برئاسة وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان,

ويتوقع فوز "أزرق أبيض" برئاسة الرئيس الأسبق لأركان الجيش الإسرائيلي بيني غانتس وتحالف" العمل-غيشر-ميرتس"برئاسة عمير بيرتس، وللأحزاب العربية "القائمة المشتركة" وهي تحالف 4 أحزاب عربية.

وتبدأ محطات التلفزة الإسرائيلية في ساعة متأخرة من مساء اليوم بنشر نتائج عيناتها الانتخابية فيما تبدأ النتائج الأولية لعمليات الفرز بالظهور فجر الثلاثاء.

وتسود مخاوف من إمكانية العودة إلى صناديق الاقتراع في حال إخفاق المرشحين مجدداً بتشكيل حكومة كما جرى بعد العمليتين الانتخابيتين اللتين جرتا في أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول الماضيين.

وبمناسبة الانتخابات فقد أعلنت إسرائيل عن فرض الإغلاق الشامل على الضفة الغربية وقطاع غزة الاثنين، ويوم الانتخابات هو يوم عطلة رسمية في إسرائيل وتقوم حافلات بنقل الناخبين مجاناً إلى مراكز الاقتراع.