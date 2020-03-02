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الجيش التركي يعلن إسقاط مقاتلتين للنظام السوري، وتركيا تعلن مغادرة أكثر من 100 ألف مهاجر للحدود التركية.

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درع الربيع.. استمرار العملية العسكرية ضد النظام السوري

إسقاط مقاتلتين للنظام السوري

أعلنت وزارة الدفاع التركية الأحد، إسقاط مقاتلتين تابعتين للنظام السوري من طراز "سوخوي 24"، على إثر مهاجمتهما مقاتلات تركية، وهو ما أكّدته وسائل إعلام تابعة للنظام، وأوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع أن القوات التركية دمرت 3 منظومات دفاع جوي للنظام السوري، بينها واحدة تسببت في سقوط طائرة تركية مُسيّرة في إدلب. [TRT عربي]

وفي وقت سابق من الأحد، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أن عملية "درع الربيع" ضد قوات النظام السوري في إدلب، بدأت عقب "الاعتداء الغادر على القوات التركية في 27 فبراير/شباط المنصرم". [الأناضول]

وأضاف أن حصيلة خسائر النظام السوري جرّاء العملية حتى الآن، شملت تحييد 2212 عنصراً وتدمير طائرة مُسيّرة و8 مروحيات و103 دبابات و72 مدفعاً وراجمة صواريخ و3 أنظمة دفاع جوي. [TRT عربي]

الداخلية التركية: أكثر من 100 ألف مهاجر غادروا الحدود التركية

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، مساء الأحد، إنه حتى هذه الساعة غادر 100 ألف و577 مهاجراً عبر الحدود من إدرنة التركية. [TRT عربي]

وفي وقت سابق الأحد، كان رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون قال، إن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين غادروا الأراضي التركية باتجاه أوروبا، بلغ 80 ألفاً و888 شخصاً حتى اللحظة، وهذا الرقم مرشح للزيادة. [الأناضول]

وأفاد ألطون في سلسلة تغريدات، بأن "تركيا تواصل احتضان السوريين تحت بند الحماية المؤقتة، ولم نطلب من إخوتنا السوريين مغادرة تركيا، إذ يمكنهم البقاء هنا أو الرحيل إلى أوروبا حسب رغبتهم". [TRT عربي]