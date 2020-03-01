قُتل متظاهر وأصيب 83 آخرون في اشتباكات مع قوات الأمن وسط العاصمة العراقية بغداد الأحد، حسب عضو في مفوضية حقوق الإنسان الرسمية.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان، إن "متظاهراً استشهد وأصيب 83 آخرون بالرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع وبنادق الصيد في المصادمات التي حصلت بين القوات الأمنية والمتظاهرين في ساحة الخلاني".

واحتشد آلاف المتظاهرين الأحد، في ساحة التحرير، وصولاً إلى ساحة الخلاني القريبة، استجابة لدعوات نشطاء للمشاركة في مظاهرة "مليونية"، لتأكيد رفض الحراك الشعبي لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي والتعبير عن التضامن مع عائلات قتلى الاحتجاجات.

وللمرة الثانية، أخفق البرلمان العراقي الأحد، في عقد جلسة استثنائية للتصويت على منح الثقة لتشكيلة حكومة علاوي، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق كل من الرئيس العراقي برهم صالح ومنظمة العفو الدولية.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2019، ويرفضون تكليف علاوي تشكيل حكومة جديدة.

ويطالب المحتجون برئيس وزراء لم يتولَّ مناصب رسمية سابقاً ونزيه ومستقل عن الأحزاب وغير مرتبط بالخارج وبخاصة إيران، التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد منذ عام 2003.

كما يُصرون على رحيل كل النخبة السياسية التي يتهمونها بالفساد وهدر أموال الدولة، ومحاسبتها، وهي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.