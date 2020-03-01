سياسة
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الاتحاد الأوروبي يدعو وزراء خارجيته لاجتماع طارئ حول إدلب
دعا الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، وزراء خارجية الاتحاد إلى اجتماع طارئ لبحث التطورات في إدلب، وقال إن الاشتباك فيها "يهدد السلام والأمن الدولي بشكل خطير، والحياد يسبب الألم".
الاتحاد الأوروبي يدعو وزراء خارجيته لاجتماع طارئ حول إدلب
بوريل: الأزمة لا يمكن حلها إلا بالطرق السياسية / DPA
1 مارس 2020

دعا الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، وزراء خارجية الاتحاد إلى اجتماع طارئ لبحث التطورات في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

جاء ذلك في بيان، الأحد، قال فيه: "الاشتباك في إدلب يهدد السلام والأمن الدولي بشكل خطير، والحياد يسبب الألم".

وأكد بوريل ضرورة أن يبذل الاتحاد الأوروبي كافة الجهود من أجل إيقاف الأزمة الإنسانية، مضيفاً: "أدعو مجلس العلاقات الخارجية لعقد اجتماع طارئ الأسبوع المقبل لبحث التطورات في إدلب".

وأشار إلى أن الأزمة لا يمكن حلها إلا بالطرق السياسية. مبدياً استعداد الاتحاد الأوروبي للمساهمة من أجل إنهاء الأزمة، وشدّد على أهمية جمع موارد من أجل مساعدة المنظمات المدنية.

وأردف: "بنفس الوقت، نراقب عن كثب وضع الهجرة على حدودنا الخارجية، وينبغي تنفيذ الاتفاقية بين تركيا والاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص، وندعم اليونان وبلغاريا".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أن عملية "درع الربيع" ضد قوات النظام السوري في إدلب بدأت عقب الاعتداء الغادر على القوات التركية في 27 فبراير/شباط الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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