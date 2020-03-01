سياسة
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جمعية حقوقية تركية تدعو اليونان لوقف انتهاكاتها بحق اللاجئين
دعت جمعية حقوقية تركية الأحد، لوقف انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها السلطات اليونانية بحق المهاجرين في المنطقة العازلة بين تركيا واليونان، وقالت إن السلطات اليونانية تستخدم الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية، لمنع المهاجرين من دخول أراضيها.
جمعية حقوقية تركية تدعو اليونان لوقف انتهاكاتها بحق اللاجئين
الرئاسة التركية تعلن أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين غادروا الأراضي التركية باتجاه أوروبا، بلغ 80 ألفاً و888 شخصاً / AA
1 مارس 2020

دعا رسول دمير رئيس "جمعية حقوق اللاجئين الدولية" في تركيا لوقف انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها السلطات اليونانية بحق المهاجرين في المنطقة العازلة بين تركيا واليونان.

وأوضح دمير في تصريح للصحفيين الأحد، أن السلطات اليونانية تستخدم الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية، لمنع المهاجرين من دخول أراضيها.

وأشار إلى أن العديد من المهاجرين المحتشدين في المنطقة العازلة تعرضوا لإصابات ونُقلوا إلى المستشفيات التركية في ولاية أدرنة.

وأكد أن المحتشدين في المنطقة العازلة بين تركيا واليونان ليسوا سوريين فحسب، بل يوجد بينهم مهاجرون من جنسيات عدة منها أفغانية وصومالية ومصرية وشيشانية.

وشدد على وجوب عدم جعل اللاجئين والمهاجرين أداةً للصراعات السياسية، داعياً الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي إلى التعاون من أجل وقف الانتهاكات التي تطال اللاجئين قرب الحدود اليونانية.

وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة التركية أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين غادروا الأراضي التركية باتجاه أوروبا، بلغ 80 ألفاً و888 شخصاً حتى اللحظة، وأن هذا الرقم مرشح للزيادة.

وبدأ تدفق المهاجرين إلى الحدود الغربية لتركيا، ابتداءً من مساء الخميس الماضي، عقب تداول أخبار بأن أنقرة لن تعوق حركة المهاجرين باتجاه أوروبا.

والسبت، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن بلاده ستُبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين في التوجه إلى أوروبا، مؤكداً أن تركيا لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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