أعلنت وزارة الدفاع التركية الأحد، إسقاط مقاتلتين تابعتين للنظام السوري من طراز "سوخوي 24"، على إثر مهاجمتهما مقاتلات تركية، وهو ما أكّدته وسائل إعلام تابعة للنظام.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع أن القوات التركية دمرت 3 منظومات دفاع جوي للنظام السوري، بينها واحدة تسببت في سقوط طائرة تركية مسيّرة في إدلب.

وفي وقت سابق من الأحد، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أن عملية "درع الربيع" ضد قوات النظام السوري في إدلب، بدأت عقب "الاعتداء الغادر على القوات التركية في 27 فبراير/شباط المنصرم".

وأضاف أن حصيلة خسائر النظام السوري جرّاء العملية حتى الآن، شملت تحييد ألفين و212 عنصراً وتدمير طائرة مسيرة و8 مروحيات و103 دبابات و72 مدفعاً وراجمة صواريخ و3 أنظمة دفاع جوي.

وأردف: "لا نية لدينا للتصادم مع روسيا، وهدفنا إنهاء مجازر النظام ووضع حد للتطرف والهجرة".

والخميس، أعلنت تركيا استشهاد 34 جندياً على إثر هجوم شنته قوات النظام السوري على مواقعها في إدلب.