قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، مساء الأحد، إنه حتى هذه الساعة غادر 100 ألف و577 مهاجراً عبر الحدود من إدرنة التركية.

وفي وقت سابق الأحد، كان رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون قال، إن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين غادروا الأراضي التركية باتجاه أوروبا، بلغ 80 ألفاً و888 شخصاً حتى اللحظة، وهذا الرقم مرشح للزيادة.

وأفاد ألطون في سلسلة تغريدات، بأن "تركيا تواصل احتضان السوريين تحت بند الحماية المؤقتة، ولم نطلب من إخوتنا السوريين مغادرة تركيا، إذ يمكنهم البقاء هنا أو الرحيل إلى أوروبا حسب رغبتهم".

وأضاف: "طرأ تغيير على سياستنا تجاه اللاجئين يتمثل في عدم الوقوف في وجه الراغبين بمغادرة تركيا، فمع أخذ قلة مواردنا وعدد الموظفين لدينا بعين الاعتبار، قررنا الاستعداد لاحتمال قدوم موجة نزوح جديدة من سوريا، بدلاً من إعاقة اللاجئين الراغبين بالسفر إلى أوروبا".

ولفت إلى أنه مع هذا التغيير خلال الأيام الماضية اتخذ عدد من المهاجرين قرار المغادرة، إذ وصلت أعدادهم حتى اللحظة إلى 80 ألفاً و888 مهاجراً حتى اللحظة، وأن هذا الرقم قابل للزيادة خلال الأيام المقبلة.

وأردف أن بلاده "غير قادرة على استيعاب موجة لجوء جديدة من إدلب، لكننا نستعد في الوقت ذاته لأي تدفقات هجرة غير نظامية، يجب على أوروبا وغيرها التحرك فوراً للتعامل مع هذا التحدي الهائل، ولا يمكن توقُّع القيام بذلك بمفردنا".

وأشار ألطون إلى أن تركيا تستضيف 3.7 مليون لاجئ سوري على أراضيها، معرباً عن أسفه جرّاء عدم تلقّيها الدعم من المجتمع الدولي أمام هذه المهمة الصعبة.

ورداً على الانتقادات التي توجهها بعض الدول لسياسة تركيا إزاء اللاجئين، قال إن "الأطراف التي لم تتوصل إلى اتفاق بخصوص بضعة آلاف من اللاجئين، تتجرأ وتقول (هذا يكفي) لتركيا التي تحتضن بمفردها 3.7 مليون لاجئ، إنه أمر مخجل وازدواجية في المعايير".

وبدأ تدفق المهاجرين إلى الحدود الغربية لتركيا، ابتداء من مساء الخميس الماضي، عقب تداول أخبار بأن أنقرة لن تعوق حركة المهاجرين باتجاه أوروبا.

والسبت، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن بلاده ستُبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين في التوجه إلى أوروبا، مؤكداً أن تركيا لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.