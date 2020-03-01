قُتل 8 مدنيين بينهم طفلان وأصيب آخرون الأحد، في سلسلة غارات للنظام السوري في ريفَي إدلب وحلب الغربيين، حسب ما نقل الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء).

وقال الدفاع المدني في تغريدة، إن أربعة مدنيين قتلوا بينهم طفل وأصيب آخرون، جراء قصف جوي في غارتين من "الطيران الحربي التابع لقوات النظام استهدف منازل المدنيين في قرية كفرنتين بالقرب من دارة عزة بريف حلب الغربي".

وفي تغريدة أخرى، أعلن الدفاع المدني "مقتل 4 مدنيين بينهم طفل وإصابة 5 آخرين، جرّاء غارة جوية من الطيران الحربي الروسي، استهدفت الأراضي الزراعية على أطراف قرية باتنتة بالقرب من معرة مصرين في ريف إدلب".

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه إدلب وأريافها توتراً غير مسبوق، جرّاء تصعيد قوات النظام وداعميه، واستيلائها على مدن وقرى داخل "منطقة خفض التصعيد"، ما أسفر عن نزوح مئات الآلاف من المدنيين نحو الحدود السورية-التركية.