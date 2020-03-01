أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الأحد، أن بلاده أطلقت "عملية درع الربيع" العسكرية في 27 فبراير/شباط الماضي "ردّاً على اعتداء نظام الأسد الغادر على جنودنا في إدلب"، مؤكّداً أن العملية "مستمرة بنجاح".

وأوضح أقار في تصريح للصحفيين بولاية هطاي، أن الجيش التركي استطاع "تحييد ألفين و212 عنصراً تابعاً للنظام السوري، وتدمير طائرة مسيَّرة واحدة و8 مروحيات و103 دبابات و72 مدفعية وراجمة صواريخ و3 أنظمة دفاع جوي، حتى اليوم".

وشدّد الوزير التركي على أنه "يجب أن لا يساور أحداً الشك في أننا سنرد ضمن حق الدفاع المشروع، على جميع الهجمات ضدّ نقاط المراقبة والوحدات التركية في إدلب".

وأكّد أقار أنه "لا نية لدينا للتصادم مع روسيا"، مضيفاً أن الهدف الأساسي إنهاء مجازر النظام ووضع حدّ للتطرف والهجرة.

وأشار إلى أن بلاده تنتظر من روسيا استخدام نفوذها لوقف هجمات النظام وإجباره على الانسحاب إلى حدود اتفاقية سوتشي.

والخميس أعلنت تركيا استشهاد 34 جندياً إثر هجوم شنته قوات النظام السوري على مواقعها بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.