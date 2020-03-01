سياسة
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تركيا تعلن عملية "درع الربيع" في إدلب
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أن بلاده أطلقت "عملية درع الربيع" العسكرية في 27 فبراير/شباط الماضي "ردّاً على اعتداء نظام الأسد الغادر على جنودنا في إدلب". وأكّد أقار أن العملية مستمرة منذ ذلك التاريخ بنجاح، ولا تستهدف سوى عناصر وقوات الأسد.
تركيا تعلن عملية "درع الربيع" في إدلب
وزير الدفاع التركي خلوصي أقار يؤكّد أن عملية درع الربيع التركية في إدلب مستمرة بنجاح منذ 27 فبراير/شباط الماضي / AA
1 مارس 2020

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الأحد، أن بلاده أطلقت "عملية درع الربيع" العسكرية في 27 فبراير/شباط الماضي "ردّاً على اعتداء نظام الأسد الغادر على جنودنا في إدلب"، مؤكّداً أن العملية "مستمرة بنجاح".

وأوضح أقار في تصريح للصحفيين بولاية هطاي، أن الجيش التركي استطاع "تحييد ألفين و212 عنصراً تابعاً للنظام السوري، وتدمير طائرة مسيَّرة واحدة و8 مروحيات و103 دبابات و72 مدفعية وراجمة صواريخ و3 أنظمة دفاع جوي، حتى اليوم".

وشدّد الوزير التركي على أنه "يجب أن لا يساور أحداً الشك في أننا سنرد ضمن حق الدفاع المشروع، على جميع الهجمات ضدّ نقاط المراقبة والوحدات التركية في إدلب".

وأكّد أقار أنه "لا نية لدينا للتصادم مع روسيا"، مضيفاً أن الهدف الأساسي إنهاء مجازر النظام ووضع حدّ للتطرف والهجرة.

وأشار إلى أن بلاده تنتظر من روسيا استخدام نفوذها لوقف هجمات النظام وإجباره على الانسحاب إلى حدود اتفاقية سوتشي.

والخميس أعلنت تركيا استشهاد 34 جندياً إثر هجوم شنته قوات النظام السوري على مواقعها بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

مصدر:TRT عربي
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