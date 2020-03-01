قال فخر الدين ألطون رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، إن عدد اللاجئين الذين غادروا تركيا نحو أوروبا بلغ أكثر من 80 ألفاً، مؤكداً أن تركيا مستمرة في تطبيق قانون الحماية المؤقتة، ولم تطلب من اللاجئين السوريين المغادرة.

وقال ألطون في تغريدة له في تويتر ظهر الأحد: "تركيا تواصل تطبيق (الحماية المؤقتة) للسوريين في بلدنا. لم يُطلب من أي من إخواننا وأخواتنا السوريين المغادرة؛ إذا اختاروا البقاء فيمكنهم ذلك، وإذا اختاروا المغادرة فيمكنهم ذلك أيضاً".

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أعلن صباح الأحد، أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين غادروا من ولاية أدرنة شمال غربي البلاد باتجاه أوروبا، تجاوز 76 ألفاً حتى صباح الأحد.

وقال صويلو في تغريدة على تويتر، إن "76 ألفا و358 مهاجراً غير نظامي غادروا من أدرنة باتجاه الدول الأوروبية حتى الساعة 09:55 بالتوقيت المحلي من صباح الأحد"، مضيفاً أن "تركيا فتحت الحدود أمام اللاجئين، فمن أراد أن يبقى فليبق ومن أراد أن يرحل فليرحل".

ويواصل المهاجرون الانتقال من الولايات التركية وعلى رأسها إسطنبول باتجاه ولاية أدرنة شمال غربي البلاد، بهدف العبور منها إلى الدول الأوروبية.

وينتظر آلاف المهاجرين أمام معبر "بازار كولة" الحدودي في أدرنة، وفي المنطقة العازلة التي أحاطها الأمن اليوناني بالأسلاك الشائكة.

وفي بعض الأحيان يستهدف الأمن اليوناني المهاجرين بقنابل الغاز والصوت، وعلى الرغم من ذلك يواصل آلاف المهاجرين الانتظار في المنطقة العازلة على أمل فتح السلطات اليونانية أبوابها أمامهم.

وقضى كثير من المهاجرين الليلة الماضية في المناطق الحراجية المحيطة، حيث أنشأ كثير منهم خياماً بلاستيكية، خصوصاً الأسر التي لديها أطفال، كما أشعل عدد من المهاجرين النيران للتدفئة.

وتَدفَّق المهاجرون إلى الحدود الغربية لتركيا منذ مساء الخميس، عقب تداول أخبار بأن أنقرة لن تعوق حركة المهاجرين باتجاه أوروبا.

والسبت أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن بلاده ستُبقِي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين في التوجه إلى أوروبا، مؤكّداً أن تركيا لا طاقة لها باستيعاب موجة هجرة جديدة.