سياسة
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كورونا.. الوفيات تزيد على 2900 والإصابات 86 ألفاً
أعدّت وكالة أسوشيتد برس إحصائية توضّح أن عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد وصل إلى نحو 86 ألفاً، والوفيات أكثر من ألفين و900 حالة، معظمها في الصين التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى. وتوزعت الإصابات بالفيروس في 60 دولة حول العالم.
كورونا.. الوفيات تزيد على 2900 والإصابات 86 ألفاً
عدد الإصابات المسجّلة بفيروس كورونا الجديد يرتفع إلى نحو 86 ألف حالة في 60 دولة مختلفة حول العالم / DPA
1 مارس 2020

سُجِّلت في دول العالم المختلفة حتى السبت، نحو 86 ألف إصابة بفيروس كورونا وأكثر من ألفين و900 حالة وفاة جرّاء الإصابة بالفيروس. وسُجّل معظم تلك الإصابات في الصين، حسب محصلة جمعتها وكالة أسوشيتد برس.

وظهر الفيروس في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر لاحقاً في 60 دولة، مما سبّب حالة رعب سادت العالم أجمع.

في ما يلي أحدث إحصائيات الإصابات بالفيروس:

1- البر الرئيسي للصين: 79 ألفاً و824 إصابة تُوُفّي منها 2872.

- هونغ كونغ (تتبع الصين): 94 إصابة توُفّي منها اثنتان.

2- ماكاو: 10 إصابات.

3- كوريا الجنوبية: 3150 إصابة توُفّي منها 17.

4- اليابان: 941 إصابة توُفّي منها 11.

5- إيطاليا: 888 إصابة توُفّي منها 18.

6- إيران: 593 إصابة توُفّي منها 43.

7- سنغافورة: 98 إصابة.

8- الولايات المتحدة: 62 إصابة توُفّي منها حالة واحدة.

9- فرنسا: 57 إصابة توُفّي منها اثنتان.

10- ألمانيا: 57 إصابة.

11- إسبانيا: 46 إصابة.

12- الكويت: 45 إصابة.

13- تايلاند: 42 إصابة.

14- تايوان: 39 إصابة توُفّي منها حالة واحدة.

15- البحرين: 38 إصابة.

16- ماليزيا: 24 إصابة.

17- أستراليا: 23 إصابة.

18- المملكة المتحدة: 20 إصابة تُوُفّي منها حالة واحدة.

19- الإمارات: 19 إصابة.

20- فيتنام: 16 إصابة.

21- كندا: 14 إصابة.

22- السويد: 11 إصابة.

23- سويسرا: 10 إصابات.

24- العراق: 8 إصابات.

25- النرويج: 6 إصابات.

26- عمان: 6 إصابات.

27- النمسا: 5 إصابات.

28- روسيا: 5 إصابات.

29- كرواتيا: 5 إصابات.

30- إسرائيل: 5 إصابات.

31- الفلبين: 3 إصابات تُوُفّي منها حالة واحدة.

32- اليونان: 3 إصابات.

33- الهند: 3 إصابات.

34- لبنان: 3 إصابات

35- رومانيا: 3 إصابات

36- باكستان: إصابتان.

37- فنلندا: إصابتان.

38- هولندا: إصابتان.

39- جورجيا: إصابتان.

40- المكسيك: إصابتان.

41- مصر: إصابة واحدة.

42- الجزائر: إصابة واحدة.

43- أفغانستان: إصابة واحدة.

44- شمال مقدونيا: إصابة واحدة.

45- إستونيا: إصابة واحدة.

46- ليتوانيا: إصابة واحدة.

47- بلجيكا: إصابة واحدة.

48- بيلاروسيا: إصابة واحدة.

49- نيبال: إصابة واحدة.

50- سريلانكا: إصابة واحدة.

51- كمبوديا: إصابة واحدة.

52- الدنمارك: إصابة واحدة.

53- البرازيل: إصابة واحدة.

54- نيوزيلندا: إصابة واحدة.

55- نيجيريا: إصابة واحدة.

56- أذربيجان: إصابة واحدة.

57- موناكو: إصابة واحدة.

58- قطر: إصابة واحدة.

59- الإكوادور: إصابة واحدة.

60- أيسلندا: إصابة واحدة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشِّي الفيروس الذي تَسبَّب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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