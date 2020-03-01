أدّى رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين الأحد، اليمين الدستورية بعد أن عيّنه الملك السلطان عبد الله أحمد شاه، خلفاً لمهاتير محمد.

ووسط مراسم أقيمت في القصر الملكي بالعاصمة كوالالمبور، بدأ ياسين مهامه رسميّاً بعد أدائه اليمين الدستورية.

والسبت عيّن ملك ماليزيا السلطان عبد الله أحمد شاه، محيي الدين ياسين رئيساً للوزراء.

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية عن بيان لمشرف القصر الوطني أحمد فاضل شمس الدين ، قوله إن "القصر أعلن تعيين ياسين، رئيس الوزراء الماليزي الثامن".

واعتبر البيان القرار الذي اتخذه الملك بشأن تعيين رئيس الوزراء "أفضل حلّ للاضطراب السياسي الذي شهدته البلاد منذ أيام".

والاثنين، قدّم مهاتير محمد لملك البلاد استقالته من منصبة، دون أن يعلن أسباب ذلك.

وفي اليوم ذاته قبل الملك استقالة محمد، وكلّفه إدارة الحكومة مؤقتاً إلى حين تعيين خلف له.

وقبل الاستقالة بيوم اتهم زعيم حزب "عدالة الشعب" أنور إبراهيم، حزب محمد بالتآمر لتشكيل حكومة جديدة مع حزب "المنظمة الوطنية المتحدة للملايو"، وهو الحزب الحاكم السابق الذي أطيح به في 2018، وسط اتهامات له بـ"الفساد".