سياسة
2 دقيقة قراءة
رئيس الوزراء الماليزي الجديد يؤدّي اليمين الدستورية
أدّى رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين الأحد، اليمين الدستورية بعد أن عيّنه الملك السلطان عبد الله أحمد شاه، خلفاً لمهاتير محمد، ليبدأ الوزير الجديد مهامَّه رسميّاً بعد مراسم أُقيمت في القصر الملكي بالعاصمة كوالالمبور.
رئيس الوزراء الماليزي الجديد يؤدّي اليمين الدستورية
رئيس الوزراء الماليزي الجديد محيي الدين ياسين يؤدي اليمين الدستورية بعد تعيينه في المنصب خلفاً لمهاتير محمد / DPA
1 مارس 2020

أدّى رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين الأحد، اليمين الدستورية بعد أن عيّنه الملك السلطان عبد الله أحمد شاه، خلفاً لمهاتير محمد.

ووسط مراسم أقيمت في القصر الملكي بالعاصمة كوالالمبور، بدأ ياسين مهامه رسميّاً بعد أدائه اليمين الدستورية.

والسبت عيّن ملك ماليزيا السلطان عبد الله أحمد شاه، محيي الدين ياسين رئيساً للوزراء.

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية عن بيان لمشرف القصر الوطني أحمد فاضل شمس الدين ، قوله إن "القصر أعلن تعيين ياسين، رئيس الوزراء الماليزي الثامن".

واعتبر البيان القرار الذي اتخذه الملك بشأن تعيين رئيس الوزراء "أفضل حلّ للاضطراب السياسي الذي شهدته البلاد منذ أيام".

والاثنين، قدّم مهاتير محمد لملك البلاد استقالته من منصبة، دون أن يعلن أسباب ذلك.

وفي اليوم ذاته قبل الملك استقالة محمد، وكلّفه إدارة الحكومة مؤقتاً إلى حين تعيين خلف له.

وقبل الاستقالة بيوم اتهم زعيم حزب "عدالة الشعب" أنور إبراهيم، حزب محمد بالتآمر لتشكيل حكومة جديدة مع حزب "المنظمة الوطنية المتحدة للملايو"، وهو الحزب الحاكم السابق الذي أطيح به في 2018، وسط اتهامات له بـ"الفساد".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us