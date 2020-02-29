أقرت صفحات إعلامية موالية للنظام السوري على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، بمقتل ضباط كبار في صفوف قوات النظام جراء عمليات الجيش التركي المستمرة في إدلب.

وأوضحت تلك الصفحات أن القصف المدفعي للجيش التركي أدى لمقتل العميد الركن برهان رحمون قائد اللواء 124 حرس جمهوري، والعميد إسماعيل علي، والعقيد مازن فرواتي، والمُقدم محمد حمود.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان، نشرته على تويتر، مساء السبت، تحييد 2100 عنصر من النظام السوري منذ بدء العمليات العسكرية في شمال سوريا.

وأكدت الوزارة، في تغريدتها أنها مستمرة في تدمير أهداف النظام المحددة بنجاح في سوريا.

من جهته، لم ينشر الإعلام الرسمي السوري أيّة معلومات حول خسائر قوات النظام جراء العمليات التركية المستمرة بالمنطقة.

وقال مراسل TRT عربي في ولاية هاطاي الحدودية أبو طالب عبد الله إن تقدم قوات المعارضة السورية مستمر والعمليات العسكرية على أشدها في الشمال السوري، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن غارات تركية مكثفة تستهدف مواقع وأهدافاً تابعة للنظام السوري في ريف إدلب الجنوبي.

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن الجيش التركي حيّد أكثر من 2100 عنصر من قوات النظام ودمر حوالي 300 آلية وموقع بينها 94 دبابة و37 مدفعية و28 راجمة صواريخ و17 عربة مدرعة.

والخميس، أعلنت تركيا استشهاد 33 جندياً إثر هجوم شنته قوات النظام السوري على مواقعها بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.