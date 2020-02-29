أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، السبت، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأشارت الوزارة في بيان "إلى أن حالة الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا تعود لمواطن قطري يبلغ من العمر 36 عاماً كان قد عاد من إيران مؤخراً" مضيفة أن حالته مستقرة.

وبإعلان قطر عن أول حالة لديها تصبح السعودية الدولة العربية الخليجية الوحيدة التي لم تعلن عن ظهور أي حالات كورونا لديها.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 7.

أما في العراق، فقد كشفت وزارة الصحة العراقية عن 5 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في بغداد وبابل.

وأعلنت وزارة الصحة في البحرين على تويتر، السبت، تسجيل ثلاث حالات جديدة للإصابة بكورونا لمواطنين قادمين من إيران عبر رحلات طيران غير مباشرة مما رفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة هناك إلى 41.

أما الكويت، فقد أعلنت عن وجود 45 حالة إصابة مؤكدة لديها والإمارات 21، تعافت منها خمس بالفعل، وست حالات في عمان تعافت إحداها.

ودعت الكويت مواطنيها لتجنب السفر بسبب مخاوف من انتشار الفيروس.

وتعد إيران أكثر الدول تضرراً بالفيروس في منطقة الخليج حيث شهدت وفاة 43 شخصاً فيما بلغ عدد حالات الإصابة ما يقرب من 600 وفقاً لما أعلنته السلطات.

وأغلب حالات الإصابة التي ظهرت في دول أخرى بمنطقة الخليج كانت لأشخاص زاروا إيران أو تواصلوا مع أشخاص قادمين من هناك. ولم تسجل أي حالات وفاة في المنطقة حتى الآن سوى في إيران.