سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير الخارجية التركي لـ TRT: ننتظر من الناتو مواقف واضحة بشأن سوريا
قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، في تصريحات لشبكة TRT السبت، إن بلاده تنتظر من حلف شمال الأطلسي (الناتو) مواقف واضحة بشأن سوريا، مشيراً إلى أنّ “رسالتنا قد وصلت إليهم“.
وزير الخارجية التركي لـ TRT: ننتظر من الناتو مواقف واضحة بشأن سوريا
وزير الخارجية التركي قال إن أنقرة لم تتلق الدعم الكافي من المجتمع الدولي حيال أزمة اللاجئين السوريين / AA
29 فبراير 2020

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن بلاده تنتظر من حلف شمال الأطلسي (الناتو) مواقف واضحة بشأن سوريا، مشيراً إلى أنّ "رسالتنا قد وصلت إليهم".

وأضاف في تصريح لشبكة TRT إن "النظام السوري لا يزال يخرق القوانين الدولية ويقصف المدنيين الأبرياء بالأسلحة المحظورة دولياً، ونحن بحاجة إلى دعم دولي من أجل إيقاف القصف الذي ينفذه النظام".

وأوضح جاوش أوغلو أن أنقرة لم تتلقّ الدعم الكافي من المجتمع الدولي حيال أزمة اللاجئين السوريين، "وإذا لم يقف المجتمع الدولي ولم يضغط على النظام لوقف القصف سيكون هناك أعداد كبيرة من اللاجئين".

وأشار إلى أن هناك حاجة ماسة إلى تحريك الرأي العام الدولي إزاء الأزمة في سوريا "كي لا نتحمل مسؤولية إيواء اللاجئين المستمرة، خاصة في ظل استمرار تدفق اللاجئين الجدد الذين تفرزهم العمليات العسكرية والقصف العشوائي للنظام".

وطالب وزير الخارجية التركي المجتمع الدولي بالتعامل مع الأزمة في سوريا بشكل سريع، "ونطالب الولايات المتحدة وألمانيا والدول الأوروبية على وجه الخصوص بالتعامل باهتمام مع المشهد".

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us