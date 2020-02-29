قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن بلاده تنتظر من حلف شمال الأطلسي (الناتو) مواقف واضحة بشأن سوريا، مشيراً إلى أنّ "رسالتنا قد وصلت إليهم".

وأضاف في تصريح لشبكة TRT إن "النظام السوري لا يزال يخرق القوانين الدولية ويقصف المدنيين الأبرياء بالأسلحة المحظورة دولياً، ونحن بحاجة إلى دعم دولي من أجل إيقاف القصف الذي ينفذه النظام".

وأوضح جاوش أوغلو أن أنقرة لم تتلقّ الدعم الكافي من المجتمع الدولي حيال أزمة اللاجئين السوريين، "وإذا لم يقف المجتمع الدولي ولم يضغط على النظام لوقف القصف سيكون هناك أعداد كبيرة من اللاجئين".

وأشار إلى أن هناك حاجة ماسة إلى تحريك الرأي العام الدولي إزاء الأزمة في سوريا "كي لا نتحمل مسؤولية إيواء اللاجئين المستمرة، خاصة في ظل استمرار تدفق اللاجئين الجدد الذين تفرزهم العمليات العسكرية والقصف العشوائي للنظام".

وطالب وزير الخارجية التركي المجتمع الدولي بالتعامل مع الأزمة في سوريا بشكل سريع، "ونطالب الولايات المتحدة وألمانيا والدول الأوروبية على وجه الخصوص بالتعامل باهتمام مع المشهد".