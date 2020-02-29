استهدفت مليشيات خليفة حفتر، السبت، بصاروخ غراد، مدرسة في منطقة "أبو سليم" بالعاصمة الليبية طرابلس.

وقال مصدر عسكري بقوات حكومة الوفاق، إن "مليشيات حفتر مستمرة في استهداف الأحياء السكنية بطرابلس".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "صاروخ غراد سقط في مدرسة نور المعارف بحي الأكواخ بمنطقة أبوسليم".

وأشار إلى أن "مشروع الموز بمنطقة السبعة يشهد منذ الجمعة، تساقطاً عشوائياً للقذائف مصدرها مليشيات حفتر" .

والجمعة، قالت قوات حكومة الوفاق، إن "الإدانات الأممية لم ولن توقِف قصف المدنيين من قبل مليشيات حفتر، ولن يوقِفه إلا استعمال الحق في الدفاع عن أنفسنا".

جاء ذلك في تصريح للناطق باسم قوات الحكومة محمد قنونو، نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، على صفحته الرسمية بـ "فيسبوك".

وأضاف قنونو "عشوائية قصف العصابات نحو الأحياء المدنية، هي محاولة لإفشال كل جهود الحوار، كما أفشلتها منذ بداية العدوان وبحضور أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش".

وتابع "لأجل أن يكون هناك سلام في مستقبل ليبيا، أصبح من الواجب إسكات منصات الصواريخ، وإبعاد خطرها عن المدنيين".

والخميس، أدانت البعثة الأممية في ليبيا، بشدة، استمرار خروقات الهدنة التي أعلنت في 12 يناير/كانون الثاني الماضي، وآخرها القصف المتكرر خلال اليومين الماضيين لمطار معيتيقة ومناطق بطرابلس.