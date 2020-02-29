سياسة
3 دقيقة قراءة
أمريكا وطالبان تتفقان.. انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان خلال 14 شهراً
تتعهد الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو بسحب قواتها من أفغانستان، إذا التزمت طالبان بتعهداتها بموجب اتفاق سلام مع واشنطن يجري توقيعه في قطر.
أمريكا وطالبان تتفقان.. انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان خلال 14 شهراً
الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو سيسحبون قواتهم من أفغانستان، إذا التزمت طالبان بتعهداتها / Reuters
29 فبراير 2020

أكد بيان أمريكي أفغاني مشترك، السبت، أن الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو سيسحبون قواتهم من أفغانستان، إذا التزمت طالبان بتعهداتها بموجب اتفاق سلام مع واشنطن تم توقيعه في قطر.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "انسحاب قواتنا من أفغانستان مرتبط بالتزام حركة طالبان باتفاق السلام"، داعياً الجميع إلى "السعي لتحقيق السلام في أفغانستان، وسنعمل من أجل تحقيق ذلك".

من جانبها نشرت وسائل إعلام أفغانية أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيكملون سحب قواتهم المتبقية في أفغانستان خلال 14 شهراً، بعد الاتفاقية.

ووقعت الولايات المتحدة،السبت، اتفاقاً تاريخياً مع حركة طالبان، قد يمهد الطريق نحو انسحاب كامل للقوات الأجنبية من أفغانستان.

وعلى الرغم من أن الاتفاق يمهد الطريق نحو انسحاب الولايات المتحدة على نحو تدريجي من أطول حروبها فإن كثيرين يتوقعون أن تكون المحادثات بين الأطراف الأفغانية المتعددة أكثر تعقيداً بكثير.

ووقّع الاتفاق في العاصمة القطرية الدوحة مبعوث الولايات المتحدة الخاص بأفغانستان زلماي خليل زاد والمسؤول السياسي في طالبان الملا عبد الغني بارادار. وحضر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مراسم التوقيع.

كانت الولايات المتحدة قد غزت أفغانستان بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001، نفذها تنظيم القاعدة.

وقتل أكثر من 2400 جندي أمريكي خلال الغزو، وعدد غير معروف من الجنود الأفغان ومقاتلي طالبان والمدنيين.

ويأتي توقيع الاتفاق بعد محادثات بين الولايات المتحدة وطالبان منذ أكثر من عام، تسحب بموجبه أمريكا عدداً من قواتها الموجودة في أفغانستان، حيث يوجد نحو 13000 جندي، مقابل ضمانات أمنية من طالبان، وتعهد الطرفان بعقد محادثات سلام مع حكومة كابل.

وجاء في نص البيان المشترك أن الولايات المتحدة ستخفض عدد قواتها العسكرية في أفغانستان إلى 8600 جندي في غضون 135 يوماً، وستفي بالتزاماتها الأخرى المعلنة في الاتفاق وستعمل مع حلفائها والتحالف لخفض عدد قواتها في أفغانستان خلال فترة مماثلة، إذا التزمت طالبان باتفاق السلام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us