أكد بيان أمريكي أفغاني مشترك، السبت، أن الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو سيسحبون قواتهم من أفغانستان، إذا التزمت طالبان بتعهداتها بموجب اتفاق سلام مع واشنطن تم توقيعه في قطر.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "انسحاب قواتنا من أفغانستان مرتبط بالتزام حركة طالبان باتفاق السلام"، داعياً الجميع إلى "السعي لتحقيق السلام في أفغانستان، وسنعمل من أجل تحقيق ذلك".

من جانبها نشرت وسائل إعلام أفغانية أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيكملون سحب قواتهم المتبقية في أفغانستان خلال 14 شهراً، بعد الاتفاقية.

ووقعت الولايات المتحدة،السبت، اتفاقاً تاريخياً مع حركة طالبان، قد يمهد الطريق نحو انسحاب كامل للقوات الأجنبية من أفغانستان.

وعلى الرغم من أن الاتفاق يمهد الطريق نحو انسحاب الولايات المتحدة على نحو تدريجي من أطول حروبها فإن كثيرين يتوقعون أن تكون المحادثات بين الأطراف الأفغانية المتعددة أكثر تعقيداً بكثير.

ووقّع الاتفاق في العاصمة القطرية الدوحة مبعوث الولايات المتحدة الخاص بأفغانستان زلماي خليل زاد والمسؤول السياسي في طالبان الملا عبد الغني بارادار. وحضر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مراسم التوقيع.

كانت الولايات المتحدة قد غزت أفغانستان بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001، نفذها تنظيم القاعدة.

وقتل أكثر من 2400 جندي أمريكي خلال الغزو، وعدد غير معروف من الجنود الأفغان ومقاتلي طالبان والمدنيين.

ويأتي توقيع الاتفاق بعد محادثات بين الولايات المتحدة وطالبان منذ أكثر من عام، تسحب بموجبه أمريكا عدداً من قواتها الموجودة في أفغانستان، حيث يوجد نحو 13000 جندي، مقابل ضمانات أمنية من طالبان، وتعهد الطرفان بعقد محادثات سلام مع حكومة كابل.

وجاء في نص البيان المشترك أن الولايات المتحدة ستخفض عدد قواتها العسكرية في أفغانستان إلى 8600 جندي في غضون 135 يوماً، وستفي بالتزاماتها الأخرى المعلنة في الاتفاق وستعمل مع حلفائها والتحالف لخفض عدد قواتها في أفغانستان خلال فترة مماثلة، إذا التزمت طالبان باتفاق السلام.