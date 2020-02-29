يواصل آلاف المهاجرين واللاجئين غير النظاميين التوجه إلى ولاية أدرنة التركية الحدودية مع اليونان، بهدف العبور إلى أوروبا، وطواقم تركية تسعف مهاجرين أصيبوا بكبسولات الأمن اليوناني.

وصول المهاجرين إلى جزيرة ميديلي اليونانية

وصل27 مهاجراً بينهم امرأة حامل وطفل صباح السبت، إلى ساحل جزيرة ميديلي على متن زورق.

وتشهد جزيرة ميديلي اليونانية استمراراً في تدفق المهاجرين غير النظاميين الراغبين في العبور إلى أوروبا هرباً من الحروب والاضطرابات الداخلية في بلدانهم.

وأنزلت فرقاطة تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) زورقاً لمساعدة المهاجرين عقب وصولهم الجزيرة اليونانية.

وقدّم متطوعون في الجزيرة الأغطية للمهاجرين الذين يحمل معظمهم جنسية جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وجرى نقل المهاجرين إلى مخيم موريا في ميديلي للقيام بإجراءات التسجيل.

ووصل الجمعة 69 مهاجراً إلى سواحل ميديلي على متن زورقين مطاطيين.

ومخيم موريا في جزيرة ميديلي يضم نحو 19 ألف لاجئ، بينما يبلغ قدرته الاستيعابية 3 آلاف لاجئ فقط.

هجرة متواصلة

تدفق مهاجرون من مختلف المدن التركية وفي مقدمتها إسطنبول، إلى أدرنة، على أمل العبور إلى الجانب اليوناني.

وأمضى مئات المهاجرين ليلتهم بالقرب من معبر "قابي قوله" الحدودي التركي مع اليونان، ثم توجهوا في ساعات الصباح إلى المعبر اليوناني.

وألقت القوات اليونانية على المهاجرين غازات مسيلة للدموع، بهدف منعهم من الدخول إلى بلادهم، إلا أن بعض المهاجرين تمكنوا من العبور عبر قطع نهر يفصل بين الحدود التركية اليونانية وفق ما نقله مراسل الأناضول.

طواقم تركية تسعف مهاجرين

أسعفت الطواقم الطبية التركية، مهاجرين أصابتهم كبسولات غاز وقنابل صوتية أطلقتها قوات أمن اليونان عليهم على الحدود.

ونقلت الأناضول عن مراسلها أن تدخل الأمن اليوناني ضد المهاجرين، أسفر عن إصابة 3 أشخاص، نقلوا عبر طواقم إسعاف تركية إلى مستشفى "مراد الأول" الحكومي بولاية أدرنة.

ومساء الخميس، بدأ تدفق المهاجرين إلى الحدود الغربية لتركيا، عقب تداول أخبار بأن أنقرة لن تعوق حركة المهاجرين غير النظاميين باتجاه أوروبا.

وصرح متحدث "العدالة والتنمية" التركي عمر جليك الجمعة، بأن سياسة بلاده بخصوص اللاجئين لم تتغير، لكنها الآن ليست في وضع يجعلها قادرة على ضبط حركة اللاجئين.