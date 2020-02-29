عيّن ملك ماليزيا السلطان عبد الله أحمد شاه السبت، محيي الدين ياسين، رئيساً للوزراء، خلفاً لسابقه مهاتير محمد.

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية، عن بيان لمشرف القصر الوطني أحمد فاضل شمس الدين، قوله إن "القصر أعلن تعيين ياسين رئيس الوزراء الماليزي الثامن".

وأفاد بأن "مراسم حلف اليمين الدستورية لرئيس الوزراء الثامن ستقام في القصر الوطني الأحد".

واعتبر البيان أن القرار الذي اتخذه الملك بشأن تعيين رئيس الوزراء "أفضل حل للاضطراب السياسي الذي شهدته البلاد منذ أيام".

والاثنين، قدم مهاتير محمد استقالته من منصبة إلى ملك البلاد من دون أن يعلن أسباب ذلك.

وفي اليوم ذاته، قبل الملك الاستقالة مهاتير وكلفه بقيادة الحكومة مؤقتاً حتى تعيين خلف له.

وقبل الاستقالة بيوم، اتهم زعيم حزب "عدالة الشعب" أنور إبراهيم، حزب مهاتير، بالتآمر لتشكيل حكومة جديدة مع حزب "المنظمة الوطنية المتحدة للملايو"، وهي الحزب الحاكم السابق الذي أطيح به في 2018، وسط اتهامات له بـ"الفساد".

وتحالف أنور ومهاتير قبل انتخابات 2018، لإسقاط ائتلاف تحالف "باريسان"، الذي يهيمن عليه حزب "المنظمة الوطنية المتحدة للملايو"، الذي حكم ماليزيا 60 عاماً.

لكن التوتر تزايد بين الرجلين في ائتلافهما "تحالف الأمل"، بعد امتناع مهاتير عن إعلان جدول زمني محدد للوفاء بوعده بتسليم السلطة إلى أنور، بعد عامين من تولّي الأول المنصب في مايو/أيار 2018.

وفي خطابه بعد فوزه بالانتخابات العامة في 9 مايو/أيار 2018، وعد مهاتير بأنه سيترك منصبه لأنور بعد عامين تقريباً وفقاً لقرار التحالف الحاكم.

وكانت هذه المرة الثانية التي يرأس فيها مهاتير الحكومة الماليزية، إذ سبق أن قادها بين عامي 1981 و2003.