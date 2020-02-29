سياسة
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الرد التركي مستمر.. وزارة الدفاع تعلن تحييد 56 عنصراً من قوات النظام السوري
أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 56 عنصراً من قوات النظام السوري من بينهم عميد في الحرس الجمهوري التابع للنظام إلى جانب تدمير 8 دبابات و4 عربات مدرعة و5 مدافع وراجمتَي صواريخ، في إطار الرد على استشهاد 33 جندياً تركياً في إدلب.
الرد التركي مستمر.. وزارة الدفاع تعلن تحييد 56 عنصراً من قوات النظام السوري
الجيش التركي بقصف مواقع تابعة للنظام السوري / AA
29 فبراير 2020

أعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة، تحييد 56 عنصراً من قوات النظام السوري، في إطار الرد على استشهاد 33 جندياً تركياً في إدلب، من بينهم عميد في الحرس الجمهوري التابع للنظام.

واستهدفت القوات التركية عدداً من المواقع التابعة للنظام السوري أهمها معسكر جورين بريف حماة ومنشآت حرب كيماوية في مدينة حلب.

وأفادت مراسلة TRT عربي بمقتل عميد في الحرس الجمهوري التابع للنظام السوري برهان رحمون، على إثر استهداف طائرة مسيرة تركية تجمعاً لقوات النظام في ريف حلب الغربي.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها على تويتر، أنه جرى أيضاً تدمير 8 دبابات و4 عربات مدرعة و5 مدافع وراجمتَي صواريخ وتحييد 56 عنصراً من قوات النظام السوري.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد جندي تركي وإصابة اثنين في قصف للنظام السوري بإدلب.

وأفادت الوزارة في بيان نشرته على حسابها الرسمي في تويتر، بأن الغارة الجوية استهدفت قواتها في إدلب شمالي غربي سوريا.

والخميس، استشهد 33 جندياً تركياً في محافظة إدلب، جرّاء قصف جوي لقوات النظام السوري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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