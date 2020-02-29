قال مسؤولون بحركة طالبان الأفغانية السبت، إن وفداً للحركة يضم 31 عضواً وصل إلى قطر للتوقيع على اتفاق لانسحاب القوات الأمريكية من شأنه أن يضع نهاية للحرب في أفغانستان.

وتستعد الولايات المتحدة وطالبان للتوقيع على اتفاق سلام في وجود وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في إطار مسعى أكبر للمصالحة الأفغانية وإنهاء أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة.

ومن المقرر إقامة مراسم التوقيع بين الجانبين في العاصمة القطرية الدوحة.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه سيُوقِّع اتفاق سلام مع حركة طالبان، حال أدّت المفاوضات إلى إنهاء الحرب المستمرة في أفغانستان منذ 18 عاماً.

وتشهد أفغانستان، منذ الغزو الأمريكي عام 2001، صراعاً بين طالبان من جهة والقوات الحكومية والدولية بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى، ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا المدنيين.

وتسيطر طالبان على نحو 59 من أصل 407 وحدات إدارية تتشكل منها أفغانستان، بينما تتمتع بنفوذ في 119 وحدة إدارية أخرى، وفق تقرير مكتب الولايات المتحدة لإعادة إعمار أفغانستان.