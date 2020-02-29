سياسة
2 دقيقة قراءة
في قطر.. مفاوضون من طالبان لتوقيع اتفاق مع أمريكا لإنهاء الحرب في أفغانستان
تستعد الولايات المتحدة وطالبان للتوقيع على اتفاق سلام في وجود وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في إطار مسعى أكبر للمصالحة الأفغانية وإنهاء أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة.
في قطر.. مفاوضون من طالبان لتوقيع اتفاق مع أمريكا لإنهاء الحرب في أفغانستان
مفاوضون من طالبان في قطر لتوقيع اتفاق مع أمريكا لإنهاء الحرب في أفغانستان ـ صورة  أرشيفية / AA
29 فبراير 2020

قال مسؤولون بحركة طالبان الأفغانية السبت، إن وفداً للحركة يضم 31 عضواً وصل إلى قطر للتوقيع على اتفاق لانسحاب القوات الأمريكية من شأنه أن يضع نهاية للحرب في أفغانستان.

وتستعد الولايات المتحدة وطالبان للتوقيع على اتفاق سلام في وجود وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في إطار مسعى أكبر للمصالحة الأفغانية وإنهاء أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة.

ومن المقرر إقامة مراسم التوقيع بين الجانبين في العاصمة القطرية الدوحة.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه سيُوقِّع اتفاق سلام مع حركة طالبان، حال أدّت المفاوضات إلى إنهاء الحرب المستمرة في أفغانستان منذ 18 عاماً.

وتشهد أفغانستان، منذ الغزو الأمريكي عام 2001، صراعاً بين طالبان من جهة والقوات الحكومية والدولية بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى، ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا المدنيين.

وتسيطر طالبان على نحو 59 من أصل 407 وحدات إدارية تتشكل منها أفغانستان، بينما تتمتع بنفوذ في 119 وحدة إدارية أخرى، وفق تقرير مكتب الولايات المتحدة لإعادة إعمار أفغانستان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us