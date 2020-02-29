أهم الأحداث:

دول ومسؤولون يُعزّون تركيا في شهدائها بإدلب، وسط لقاء مرتقب بين أردوغان وبوتين، وحكومة الوفاق الليبية تتهم روسيا بالوقوف وراء استهداف مطار معيتيقة والأحياء السكنية.

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دول ومسؤولون يُعزّون تركيا في شهدائها بإدلب، ولقاء مرتقب بين أردوغان وبوتين

واصلت دول حليفة للجمهورية التركية، من بينها أمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، إضافة إلى مسؤولين غربيين، تقديم التعازي لتركيا في استشهاد 33 من جنودها بإدلب شمالي سوريا، نتيجة هجوم للنظام السوري. [TRT عربي]

وأدان المعزون الهجوم الذي شنه النظام السوري على الجنود الأتراك، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في إدلب. [الأناضول]

وفي السياق ذاته، أفاد رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون بأن الرئيسين التركي والروسي اتفقا في اتصال هاتفي صباح الجمعة، على عقد لقاء ثنائي في أقرب وقت ممكن لمناقشة قضية إدلب، وأوضح الكريملين لاحقاً أن اللقاء سيكون في 5-6 مارس/آذار المقبل. [TRT عربي]

حكومة الوفاق تتهم روسيا بالوقوف وراء استهداف مطار معيتيقة والأحياء السكنية

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية الجمعة، تعليق الملاحة في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، على إثر قصف طال المطار والأحياء السكنية حوله بأكثر من 60 صاروخاً من قبل مليشيات خليفة حفتر. [TRT عربي]

وقال سكان محليون إن القصف هذه المرة من بين أشد المرات منذ أن قال طرفا الصراع إنهما اتفقا على وقف إطلاق النار في يناير/كانون الثاني وترددت أصداء قذائف المدفعية في وسط المدينة وتصاعد الدخان الأسود قرب مطار معيتيقة الخاضع لسيطرة الحكومة. [رويترز]

وأعربت البعثة الأممية في ليبيا، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الجمعة، عن "استيائها وإدانتها الشديدة للقصف العشوائي المكثف الذي طال مناطق عدة في طرابلس، بما فيها القصف على مطار معيتيقة الجمعة، لثالث يوم على التوالي". [الأناضول]