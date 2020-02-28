سياسة
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دول ومسؤولون يُعزّون تركيا في شهدائها بإدلب
واصلت دول حليفة للجمهورية التركية، ومسؤولون غربيون تقديم التعازي لتركيا باستشهاد 33 من جنودها في إدلب شمال سوريا نتيجة هجوم للنظام السوري.
دول ومسؤولون يُعزّون تركيا في شهدائها بإدلب
تركيا أعلنت  استشهاد 33 جنديا إثر هجوم شنته قوات النظام السوري على مواقعها بمحافظة إدلب / AA
28 فبراير 2020

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إدانته للهجوم الذي استهدف جنوداً للجيش التركي في إدلب.

من جانبه، عبّر السفير الأمريكي في أنقرة، عبر تغريدة على "تويتر"، عن تعازيه الحارة للشعب التركي باستشهاد عدد من جنوده في هجوم على إدلب وصفه بـ"الشنيع".

فيما أعربت بريطانيا عن تضامنها مع تركيا إزاء التطورات الأخيرة في محافظة إدلب، وذلك في اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الجمعة، مع نظيره التركي مولود جاوش أوغلو.

كما نشرت السفارة البريطانية في أنقرة تعزية، عبر "تويتر"، قالت فيها: "تقدم المملكة المتحدة تعازيها الخالصة لصديقتها وحليفتها في الناتو تركيا".

وأدانت الحكومة الألمانية، الجمعة، الهجوم الذي شنّته قوات النظام السوري على الجنود الأتراك.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الحكومة ستيفين سيبرت، في تصريح صحفي، تطرق فيه إلى استشهاد 33 جندياً وإصابة 32 آخرين في هجوم مساء الخميس.

وعزّى وزير الخارجية الفرنسي لودريان نظيره التركي جاوش أوغلو في استشهاد الجنود في إدلب وأكد تضامن باريس مع أنقرة.

وأدان لودريان النظام السوري وروسيا بسبب عدم إيفائهما بتعهداتهما حول خفض التصعيد في إدلب.

وقدم وزير الخارجية الجورجي ألكساندر خوتيسياشفيلي، عبر بيان، تعازيه لأهالي الشهداء وللشعب التركي.

وأضاف: "تركيا دولة صديقة وشريك إستراتيجي. نحن قلقون من استهداف النظام السوري للقوات التركية في إدلب".

وفي وقت سابق، أعلنت تركيا استشهاد 33 جندياً إثر هجوم شنته قوات النظام السوري على مواقعها بمحافظة إدلب، شمال غربي سوريا .

مصدر:TRT عربي - وكالات
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