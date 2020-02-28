سياسة
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الوفد التركي يؤكد لنظيره الروسي ضرورة انسحاب النظام إلى حدود سوتشي
أكد الوفد التركي لنظيره الروسي خلال اجتماعاتهم بالعاصمة أنقرة، ضرورة إعلان وقف إطلاق نار فوري ومستدام في إدلب السورية. وناقش رئيس الأركان التركية مع نظيره الأمريكي
الوفد التركي يؤكد لنظيره الروسي ضرورة انسحاب النظام إلى حدود سوتشي
مصادر دبلوماسية لفتت  إلى أن اجتماع الجمعة  انعقد بناءً على طلب الجانب الروسي / AA
28 فبراير 2020

أكد الوفد التركي لنظيره الروسي خلال اجتماعهم بالعاصمة أنقرة، الجمعة، "ضرورة إعلان وقف إطلاق نار فوري ومستدام في محافظة إدلب شمالي سوريا، وانسحاب النظام إلى حدود اتفاق سوتشي".

جاء ذلك حسب ما أفادت به مصادر دبلوماسية تركية لوكالة الأناضول.

وأشارت المصادر إلى أن اجتماع الجمعة، الذي انعقد في مقر وزارة الخارجية، هو الثالث في سلسلة اجتماعات الجولة الثالثة لمباحثات الوفدين التركي والروسي.

ولفتت المصادر إلى أن اجتماع اليوم انعقد بناءً على طلب الجانب الروسي.

كان الوفدان التركي والروسي قد عقدا اجتماعين الخميس والأربعاء في مقر الخارجية التركية تناولا خلالها الوضع في إدلب.

وقبل ذلك، عقد وفدان من البلدين جولتين من المباحثات في أنقرة وموسكو حول إدلب.

ومن جانب آخر، بحث رئيس هيئة الأركان العامة التركية، يشار غولر، الجمعة، مع نظيره الأمريكي مارك ميلي، مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وأفادت رئاسة هيئة الأركان العامة، في بيان، أن مباحثات الطرفين جاءت في اتصال هاتفي.

ويأتي الاتصال، في ظل توتر الأوضاع بمحافظة إدلب السورية، غداة استشهاد 33 جندياً تركيّاً وإصابة 32 آخرين، الخميس، في قصف جوي لقوات النظام السوري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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