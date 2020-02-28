اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على عقد لقاء ثنائي في أقرب وقت ممكن .

وأفاد رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن الرئيسين بحثا في اتصال هاتفي صباحاً، الهجوم الغادر لنظام الأسد الذي استهدف الجنود الأتراك في إدلب شمال غربي سوريا.

وأكد أردوغان بشكل واضح وصريح خلال الاتصال، أن دماء الشهداء الأتراك لن تذهب سدى، وأن كل عنصر للنظام هو هدف مشروع لتركيا سيتم استهدافه.

وشدد الرئيس التركي على أن أنقرة تنتظر إجبار النظام على الامتثال لمذكرة سوتشي، بحسب ألطون.

كما أكد أن مثل هذه الهجمات لم تثنِ تركيا عن نهجها في إدلب، بل بالعكس زادت من عزيمتها، مؤكداً ضرورة إيفاء أطراف مسار أستانا والمجتمع الدولي بمسؤولياته.

وأشار الرئيس التركي خلال الاتصال، إلى مسؤولية روسيا المتمثلة بإيقاف النظام بموجب المادة الثالثة من مذكرة سوتشي، حسب ألطون.

وأضاف رئيس دائرة الاتصال: "خلال الاتصال قرر الزعيمان عقد لقاء مباشر في أقرب وقت".

وفجر الجمعة، أعلن والي هاطاي التركية رحمي دوغان، استشهاد 33 جندياً وإصابة 32 آخرين، جراء هجوم جوي نفذته قوات النظام السوري مساء الخميس، في إدلب.