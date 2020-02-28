سياسة
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هجوم إدلب.. أقار يكذّب روسيا ويؤكد استهداف الجيش والإسعاف رغم التنسيق
قال وزير الدفاع التركي خلوصي إن الطائرات والمدفعية التركية استهدفت بالسلاح الثقيل 200 هدف للنظام السوري عقب الهجوم على الجيش التركي في إدلب، موضحاً أن الهجوم على القوات التركية في إدلب جرى على الرغم من التنسيق المسبق مع الروس.
هجوم إدلب.. أقار يكذّب روسيا ويؤكد استهداف الجيش والإسعاف رغم التنسيق
وزير الدفاع التركي: الهجوم على القوات التركية في إدلب جرى على الرغم من التنسيق المسبق مع الروس / AA
28 فبراير 2020

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الجمعة، من منطقة التَّماس بولاية هاطاي المتاخمة للحدود السورية عند مقر القيادة العسكرية، إن "الطائرات والمدفعية التركية استهدفت بالسلاح الثقيل 200 هدف للنظام السوري عقب الهجوم على الجيش التركي في إدلب".

وأوضح أن الهجوم على القوات التركية في إدلب جرى على الرغم من التنسيق المسبق وإبلاغ المسؤولين الروس موقع الوحدات التركية العسكرية.

واستطرد: "الضربات أدّت إلى تدمير 5 مروحيات و23 دبابة و23 مدفعاً وأنظمة دفاعية، كما حيدنا من 309 عناصر للنظام السوري".

وتابع: "رغم تحذيراتنا عقب القصف الأول (على الجنود الأتراك) استمرت الغارات الجوية وطالت حتى سيارات الإسعاف"، موضحاً أنه لم يكن في محيط وحدات قواتنا أي مجموعة مسلحة خلال استهدافها في إدلب كما ادّعى النظام السوري.

وكان والي مدينة هاطاي التركية رحمي دوغان، صرّح في وقت سابق الجمعة، بأن 33 جنديّاً تركيّاً ارتقوا شهداء نتيجة هجوم شنّته قوات النظام السوري بمنطقة إدلب، فضلاً عن إصابة 32.

وهاجم الجيش التركي جوّاً وبرّاً أهدافاً تابعة للنظام السوري في إدلب، عقب استشهاد جنوده شمالي سوريا، في حين أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) بدء اجتماع استثنائي الجمعة لبحث التطورات الأخيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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