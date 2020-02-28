سياسة
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بدء توافد المهاجرين برّاً وبحراً من تركيا نحو أوروبا
تَوجَّه عشرات المهاجرين غير النظاميين إلى ولاية أدرنة، ومن ثم بدؤوا السير نحو المناطق الحدودية منذ ساعات الليل، كما أكّد مراسل الأناضول وصول عدة نقاط على ساحل قضاء أيواجك بولاية جناق قلعة، من أجل العبور إلى جزيرة ميديلي اليونانية.
بدء توافد المهاجرين برّاً وبحراً من تركيا نحو أوروبا
بدء توافد مجموعة من المهاجرين من تركيا متجهين نحو أوروبا / AA
28 فبراير 2020

بدأ مهاجرون بالتوافد على ولاية أدرنة التركية الحدودية مع اليونان، عقب الأنباء التي قالت إن تركيا لن تمنع عبور المهاجرين نحو أوروبا.

وتوجه عشرات المهاجرين غير النظاميين إلى أدرنة، ومن ثم بدؤوا السير نحو المناطق الحدودية منذ ساعات الليل.

وسار المهاجرون في مجموعات، بينهم نساء وأطفال، نحو القرى الحدودية، انطلاقاً من أماكن مختلفة في الولاية.

وشهد تدفُّق المهاجرين ازدياداً ملحوظاً في ساعات الصباح الجمعة، إذ شرعوا في القدوم إلى أدرنة بالحافلات وسيارات الأجرة متوجهين إلى عدة نقاط في الولايات الغربية عقب تداول أخبار بأنّ تركيا لن تعيق حركة المهاجرين غير النظاميين باتجاه أوروبا.

المهاجرون يصلون لسواحل بحر إيجه

كذلك أكّد مراسل الأناضول أنّ المهاجرين وصلوا إلى عدة نقاط على ساحل قضاء أيواجك بولاية جناق قلعة، من أجل العبور إلى جزيرة ميديلي اليونانية، وبذلك تمكنت جموع المهاجرين من الوصول إلى سواحل بحر إيجه.

وتجدر الإشارة إلى أنّ متحدث حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك صرّح فجر الجمعة، بأنّ سياسة بلاده بخصوص اللاجئين لم تتغير، لكنها الآن ليست في وضع يمكنها فيه ضبط اللاجئين.

وجاء تصريح جليك عقب إعلان والي هاطاي التركية رحمي دوغان مساء الخميس، ارتفاع حصيلة شهداء الجيش التركي إلى 33 جنديّاً نتيجة الهجوم الجوي الذي نفّذَته قوات النظام السوري على أفراد من الجيش التركي في إدلب.

كما أكّد الوالي وجود جرحى حالاتهم خطيرة من جنود الجيش التركي جُلبوا من إدلب عبر بوابة جيلوة غوزو الحدودية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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