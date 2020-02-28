قال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، في بيان فجر الجمعة، إن "الأسد رأس دولة الإرهاب الذي سيخلده التاريخ كمجرم حرب، سيدفع هو ونظامه ثمن هجوم إدلب الجبان غالياً".

كان هذا تعليقاً على الهجوم الذي شنّته قوات النظام السوري بإدلب، شمال غربي سوريا، ضدّ عناصر الجيش التركي، وأسفر عن شهداء وجرحى.

وتابع أوقطاي: "أسأل الله أن يرحم شهداءنا، ويمنّ بالشفاء العاجل على مصابينا الذين راحوا ضحية هذا الهجوم الجبان الذي استهدفهم بإدلب التي هم بها لحماية حدود وطننا".

وفي وقت سابق اليوم قال والي هطاي، جنوب شرقي تركيا، رحمي دوغان، إن 33 جنديّاً تركيّاً ارتقوا شهداء نتيجة هجوم شنّته قوات النظام السوري بمنطقة إدلب، فضلًا عن 32 مصاباً.