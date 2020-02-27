سياسة
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الرئاسة التركية: عملياتنا في سوريا مستمرة ونرد بالمثل على هجوم النظام
أكدت الرئاسة التركية في بيان، فجر الجمعة، أن القوات المسلحة التركية البرية والجوية تواصل قصف أهداف قوات النظام السوري، في إطار الرد بالمثل على استشهاد عدد من الجنود الأتراك بإدلب نتيجة قصف للنظام.
الرئاسة التركية: عملياتنا في سوريا مستمرة ونرد بالمثل على هجوم النظام
الرئاسة التركية أكدت في بيان تواصل الأنشطة العسكرية التركية في الأراضي السورية / AFP
27 فبراير 2020

قالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان، فجر الجمعة، إن "تركيا قررت الرد بالمثل على النظام السوري غير الشرعي الذي يوجّه سلاحه صوب جنودنا".

وأكد البيان "قواتنا المسلحة الجوية والبرية تواصل قصف كافة الأهداف المحددة لقوات نظام الأسد".

وشدد البيان على أنه "لن تذهب دماء جنودنا الأبطال سدى، وستستمر أنشطتنا العسكرية بالأراضي السورية حتى كسر جميع السواعد التي امتدت إلى العلم التركي".

وأضاف بيان الرئاسة: "لم ولن نقف متفرجين حيال ما تشهده إدلب من أحداث مشابهة لتلك التي وقعت في رواندا، والبوسنة والهرسك".

ودعا البيان المجتمع الدولي بأسره وعلى رأسه أطراف مسار "أستانا" إلى الوفاء بمسؤولياتهم المنوط بهم تَحمُّلها.

وفي السياق ذاته أكد مسؤولان أمنيان تركيان لوكالة رويترز، أن الجيش التركي يرد بالمدفعية على أهداف للنظام في سوريا.

من جهته أجرى المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، فجر الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أبراين.

جاء ذلك حسب بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الرئاسة التركية، ولم يتطرق البيان إلى فحوى الاتصال بين المسؤولين التركي والأمريكي.

وكان والي هاطاي التركية، رحمي دوغان، قد أعلن ارتفاع عدد شهداء جيش بلاده جرّاء قصف جوي لقوات نظام الأسد على منطقة "خفض التصعيد" بإدلب السورية إلى 29 شهيداً.

ولفت دوغان في تصريح للصحفيين إلى أن الجنود الجرحى يتلقون كافة أنواع العلاج اللازم من قِبل الفرق الطبية المختصة، مؤكداً أنه تم نقل كافة الجنود الجرحى إلى المشافي التركية، وأنه لا يوجد جرحى عالقون في مكان الهجوم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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