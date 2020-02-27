سياسة
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تركيا تؤكد للوفد الروسي ضرورة إرساء هدنة في إدلب "بأسرع وقت"
أكد الجانب التركي، للوفد الروسي الموجود في العاصمة أنقرة، الخميس، على ضرورة إرساء و قف إطلاق النار في محافظة إدلب السورية "بأسرع وقت ممكن".
تركيا تؤكد للوفد الروسي ضرورة إرساء هدنة في إدلب "بأسرع وقت"
وفدا البلدين عقدا مباحثات حول الأوضاع في إدلب بمقر وزارة الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة / AA
27 فبراير 2020

قالت مصادر دبلوماسية إن الجانب التركي أكد للوفد الروسي الموجود في العاصمة أنقرة، الخميس، على ضرورة إرساء و قف إطلاق النار في محافظة إدلب السورية "بأسرع وقت ممكن".

وأكدت المصادر التركية أن الاجتماع بحث الأوضاع في إدلب من كافة جوانبها، وأن الوفد التركي أكد لنظيره الروسي ضرورة إرساء وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن.

وأضافت أن الجانبين وقفا عند الخطوات التي يجب اتخاذها من أجل وقف إطلاق النار بالمنطقة، مبيناً أن الجانب التركي أكد أهمية تطبيق مذكرة تفاهم سوتشي بالكامل.

وأفادت أنه تم خلال الاجتماع تأكيد ضرورة منع تحول الوضع الإنساني في المنطقة إلى كارثة، ومنع الهجرة الجماعية المحتملة.

وعقد وفدان من تركيا وروسيا مباحثات حول الأوضاع في إدلب بمقر وزارة الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة.

وأوضحت المصادر أن سادات أونال، نائب وزير الخارجية التركي، ترأس وفد بلاده بالاجتماع، وضم مسؤولين عن وزارة الدفاع، ورئاسة هيئة الأركان العامة، وجهاز الاستخبارات.

فيما ترأس الوفد الروسي، نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، والمبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، ومسؤولين في الجيش والاستخبارات.

يشار إلى أن الوفدين الروسي والتركي، سبق لهما أن عقدا جولتي مباحثات حول إدلب في أنقرة وموسكو.

وهذه الجولة الثالثة من مباحثات الوفدين حول الأوضاع في إدلب، التي انطلقت الأربعاء في أنقرة.

واستعادت قوات المعارضة السورية المعتدلة فجر الخميس، مدينة سراقب الاستراتيجية في محافظة إدلب من النظام السوري، وذلك بتجاوزها خطوط قوات النظام السوري عبر عملية بدأت مساء الأربعاء من الأحياء الخارجية للمدينة.

وشهدت الأحياء الخارجية للمدينة اشتباكات عنيفة بين الطرفين، وتمكنت قوات المعارضة السورية من التقدم نحو مركز المدينة والسيطرة عليها تماماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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