سياسة
2 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 28 فبراير/شباط 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 28 فبراير/شباط 2020
ارتفاع عدد شهداء الجيش التركي في هجوم إدلب إلى 33 جندياً / Reuters
28 فبراير 2020

أهم الأحداث:

ارتفاع عدد شهداء الجيش التركي في هجوم إدلب إلى 33 جندياً، ومدير منظمة الصحة العالمية يقول إن تفشِّي كورونا بلغ "مرحلة حاسمة".

الجديد على TRT عربي:

إدلب.. تحرُّك دبلوماسي بطيء وتقدُّم سريع للمعارضة السورية على الأرض

28 عاماً على مجزرة خوجالي.. وحشية القوات الأرمنية ضدّ الأذريين

شاهد!

جنازة عسكرية وسط تشديد أمني

ارتفاع عدد شهداء الجيش التركي في هجوم إدلب إلى 33 جندياً

    أعلن والي هاطاي التركية رحمي دوغان، مساء الخميس، ارتفاع حصيلة شهداء الجيش التركي إلى 33 جندياً، نتيجة الهجوم الجوي الذي نفذته قوات النظام السوري على أفراد من الجيش التركي في إدلب. [TRT عربي]

    وأكد الوالي وجود جرحى حالاتهم خطيرة من جنود الجيش التركي تم جلبهم من إدلب عبر بوابة "جيلوة غوزو" الحدودية. [TRT عربي]

    وقالت وكالة الأناضول التركية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ترأس اجتماعاً أمنياً طارئاً حول التطورات في إدلب في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة بمشاركة وزيري الدفاع والخارجية. [الأناضول]

    منظمة الصحة العالمية: تفشّي كورونا بلغ "مرحلة حاسمة"

    قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العامّ لمنظمة الصحة العالمية الخميس، إن تفشِّي فيروس كورونا الجديد وصل إلى "مرحلة حاسمة" وحثّ الدول على مضاعفة جهودها لاحتواء انتشاره بفاعلية. [TRT عربي]

    وأضاف في مؤتمر صحفي الخميس: "يُحتمل تفشِّي الفيروس بصورة وبائية، هذا ليس وقت الخوف، هذا وقت اتخاذ إجراءات لمنع العدوى وإنقاذ الأرواح الآن". [TRT عربي]

    وقال مسؤولون في المنظمة إنهم يعملون من كَثَب مع منظمي دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو هذا العام، ولا يعتقدون أن أي قرار سيُتّخَذ قريباً بشأن ما إذا كانت ستبدأ في يوليو/تموز كما هو مقرَّر. [رويترز]

    مصدر:TRT عربي - وكالات
    اكتشف
    غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
    الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
    إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
    زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
    مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
    "القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
    الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
    قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
    عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
    ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
    زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
    كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
    بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
    وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
    الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
    ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
    Contact us