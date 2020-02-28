أهم الأحداث:

ارتفاع عدد شهداء الجيش التركي في هجوم إدلب إلى 33 جندياً، ومدير منظمة الصحة العالمية يقول إن تفشِّي كورونا بلغ "مرحلة حاسمة".

الجديد على TRT عربي:

إدلب.. تحرُّك دبلوماسي بطيء وتقدُّم سريع للمعارضة السورية على الأرض

28 عاماً على مجزرة خوجالي.. وحشية القوات الأرمنية ضدّ الأذريين

شاهد!

جنازة عسكرية وسط تشديد أمني

ارتفاع عدد شهداء الجيش التركي في هجوم إدلب إلى 33 جندياً

أعلن والي هاطاي التركية رحمي دوغان، مساء الخميس، ارتفاع حصيلة شهداء الجيش التركي إلى 33 جندياً، نتيجة الهجوم الجوي الذي نفذته قوات النظام السوري على أفراد من الجيش التركي في إدلب. [TRT عربي]

وأكد الوالي وجود جرحى حالاتهم خطيرة من جنود الجيش التركي تم جلبهم من إدلب عبر بوابة "جيلوة غوزو" الحدودية. [TRT عربي]

وقالت وكالة الأناضول التركية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ترأس اجتماعاً أمنياً طارئاً حول التطورات في إدلب في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة بمشاركة وزيري الدفاع والخارجية. [الأناضول]

منظمة الصحة العالمية: تفشّي كورونا بلغ "مرحلة حاسمة"

قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العامّ لمنظمة الصحة العالمية الخميس، إن تفشِّي فيروس كورونا الجديد وصل إلى "مرحلة حاسمة" وحثّ الدول على مضاعفة جهودها لاحتواء انتشاره بفاعلية. [TRT عربي]

وأضاف في مؤتمر صحفي الخميس: "يُحتمل تفشِّي الفيروس بصورة وبائية، هذا ليس وقت الخوف، هذا وقت اتخاذ إجراءات لمنع العدوى وإنقاذ الأرواح الآن". [TRT عربي]

وقال مسؤولون في المنظمة إنهم يعملون من كَثَب مع منظمي دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو هذا العام، ولا يعتقدون أن أي قرار سيُتّخَذ قريباً بشأن ما إذا كانت ستبدأ في يوليو/تموز كما هو مقرَّر. [رويترز]