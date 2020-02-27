قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الخميس، إن تفشي فيروس كورونا الجديد وصل إلى "مرحلة حاسمة" وحث الدول على مضاعفة جهودها لاحتواء انتشاره بفاعلية.

وأضاف في مؤتمر صحفي الخميس "هناك احتمال لتفشي الفيروس بصورة وبائية، هذا ليس وقت الخوف. هذا وقت اتخاذ إجراءات لمنع العدوى وإنقاذ الأرواح الآن".

وقال مسؤولون في المنظمة إنهم يعملون عن كثب مع منظمي دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو هذا العام، ولا يعتقدون أن أي قرار سيتخذ قريباً بشأن ما إذا كانت ستبدأ في يوليو/تموز كما هو مقرر.

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت، الخميس، التعليق المؤقت لدخول المعتمرين للحرم المكي وزيارة المسجد النبوي؛ في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي السياق ذاته أعلنت إيران والكويت تعليق العملية الدراسية، في محاولة للحد من انتشار الفيروس.

وكانت نائبة الرئيس الإيراني معصومة ابتكار قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، وأكدت وسائل إعلام محلية إيرانية وفاة سفير طهران السابق لدى الفاتيكان جراء إصابته بفيروس كورونا.

وظهر الفيروس الغامض في الصين لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، في مدينة ووهان، إلا أن بكين كشفت عنه رسميّاً منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقاً في عدة بلدان.