سياسة
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تعليق الملاحة بمطار معيتيقة إثر استهداف مليشيات حفتر له
أعلنت حكومة الوفاق تعليق الملاحة في مطار معتيقة الدولي، بعد استهداف مليشيات حفتر له بصواريخ غراد.
تعليق الملاحة بمطار معيتيقة إثر استهداف مليشيات حفتر له
تعليق الملاحة في مطار معتيقة الدولي بالعاصمة اللبيبة طرابلس / AA
27 فبراير 2020

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية الخميس، تعليق الملاحة في مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، إثر استهداف مليشيات خليفة حفتر له بصواريخ غراد.

جاء ذلك في بيان نشره المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب على صفحته في موقع فيسبوك.

وأوضح البيان أن مليشيات حفتر استهدفت مطار معيتيقة الدولي في طرابلس ومنطقة شرفة الملاحة المحاذية للمطار بصواريخ غراد.

وأضاف أن الاستهداف "خرق جديد ومتكرر لوقف إطلاق النار، واستمرار لسجل مليشيات حفتر الإجرامي في استهداف المدنيين".

والأربعاء أعلنت قوات الحكومة الليبية أن مليشيات حفتر استهدفت مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس، للمرة الثانية خلال 24 ساعة، بصواريخ غراد.

وأفاد مراسل الأناضول بأن مليشيات حفتر كثّفَت خلال اليومين الماضيين عمليات استهداف الأحياء المدنية عشوائيّاً.

وأضاف أن أصوات المدفعية الثقيلة هزت الثلاثاء والأربعاء أرجاء العاصمة طرابلس، وأعلنت قوات الوفاق في نفس الوقت أن مدفعيتها الثقيلة استهدفت مصادر النيران (مليشيات حفتر) التي كانت تستهدف الأحياء المدنية.

وتتواتر انتهاكات حفتر لوقف إطلاق النار القائم منذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي بمبادرة تركية روسية، في تَحَدٍّ لقرار مجلس الأمن الداعي إلى التزام وقف إطلاق النار.

وتشنّ قوات حفتر منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوماً للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقرّ حكومة الوفاق المعترَف بها دوليّاً، والتي ينازعها حفتر على الشرعية والسلطة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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