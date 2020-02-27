أدخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أتون معركة الانتخابات الإسرائيلية.

ونشر نتنياهو على حساباته في شبكة التواصل الاجتماعي صورة للرئيس التركي وهو يصافح رئيس كتلة القائمة المشتركة (العربية) أحمد الطيبي، وكتب فوقها "شركاء غانتس"، في إشارة إلى زعيم حزب "أزرق أبيض" الوسطي بيني غانتس.

وعقّب الطيبي على ما نشره رئيس الحكومة الإسرائيلية بقوله: "نتنياهو في ضائقة، وهو يحرّض بكل الوسائل. أنا مستمر بتواصلي مع قيادات ورؤساء المنطقة والعالم، والرئيس أردوغان له مواقف داعمة للقدس والشعب الفلسطيني والسلام العادل يُشكر عليها".

وأضاف الطيبي لـTRT عربي: "أقول لنتنياهو إنني بعد الانتخابات سوف أزور تركيا مجدَّداً".

ويحاول نتنياهو تحريض اليمين الإسرائيلي على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الثلاثاء القادم، من خلال الزعم بأن الأحزاب العربية ستدعم منافسه غانتس.

ولنتنياهو مواقف متشددة تجاه الرئيس التركي، عبّر عنها خلال السنوات الماضية، بسبب الدعم التركي للشعب الفلسطيني.