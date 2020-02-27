سياسة
2 دقيقة قراءة
نتنياهو يحرّض ضد العرب مستخدماً صورة للطيبي مع أردوغان
قال عضو الكنيست أحمد طيبي لـTRT عربي بشأن إقحام نتنياهو الرئيس التركي في دعايته الانتخابية والتحريض عليه، إن نتنياهو في ضائقة، وهو يحرّض بكل الوسائل، وأنا مستمرّ في التواصل مع قيادات ورؤساء المنطقة والعالم.
نتنياهو يحرّض ضد العرب مستخدماً صورة للطيبي مع أردوغان
نتنياهو يحرّض على العرب باستخدام الرئيس التركي في حملته الانتخابية / AFP
27 فبراير 2020

أدخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أتون معركة الانتخابات الإسرائيلية.

ونشر نتنياهو على حساباته في شبكة التواصل الاجتماعي صورة للرئيس التركي وهو يصافح رئيس كتلة القائمة المشتركة (العربية) أحمد الطيبي، وكتب فوقها "شركاء غانتس"، في إشارة إلى زعيم حزب "أزرق أبيض" الوسطي بيني غانتس.

وعقّب الطيبي على ما نشره رئيس الحكومة الإسرائيلية بقوله: "نتنياهو في ضائقة، وهو يحرّض بكل الوسائل. أنا مستمر بتواصلي مع قيادات ورؤساء المنطقة والعالم، والرئيس أردوغان له مواقف داعمة للقدس والشعب الفلسطيني والسلام العادل يُشكر عليها".

وأضاف الطيبي لـTRT عربي: "أقول لنتنياهو إنني بعد الانتخابات سوف أزور تركيا مجدَّداً".

ويحاول نتنياهو تحريض اليمين الإسرائيلي على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الثلاثاء القادم، من خلال الزعم بأن الأحزاب العربية ستدعم منافسه غانتس.

ولنتنياهو مواقف متشددة تجاه الرئيس التركي، عبّر عنها خلال السنوات الماضية، بسبب الدعم التركي للشعب الفلسطيني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us