أعلنت السلطات السعودية فجر الخميس، تعليق دخول المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، مؤقتاً للحيلولة دون وصول فيروس كورونا الجديد إلى البلاد.

جاء ذلك حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأوضحت الوزارة في بيانها أن "الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية تتابع من كثب تطورات انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID).

وتابع البيان: "وتؤكد الوزارة حرص حكومة المملكة من خلال تلك الجهات، على تطبيق المعايير الدولية المعتمدة، ودعم جهود الدول والمنظمات الدولية، وبالأخص منظمة الصحة العالمية، لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته والقضاء عليه".

وأضاف: "واستكمالاً للجهود التي اتُّخذَت والرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين وكل من ينوي أن يفد إلى أراضي المملكة لأداء مناسك العمرة أو زيارة المسجد النبوي أو لغرض السياحة".

واستطرد: "وبناءً على توصيات الجهات الصحية المختصة بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية لمنع وصول فيروس كورونا الجديد (19-COVID) إلى المملكة وانتشاره، فقد قررت حكومة المملكة تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً".

وأردف البيان: "وكذلك تعليق الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكّل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطراً، وفق المعايير التي تحدّدها الجهات الصحية المختصة بالمملكة".

كما تم "تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهُوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة".

وشدّد البيان كذلك على أن "المملكة تؤكّد أن هذه الإجراءات مؤقتة، وتخضع للتقييم المستمرّ من الجهات المختصة. وتجدّد المملكة دعمها لكافة الإجراءات الدولية المتخذة للحدّ من انتشار الفيروس".

"صحة" إيران تطالب بتعليق صلاة الجمعة

طالبت وزراة الصحة الإيرانية، بعدم إقامة صلوات الجمعة والجماعة ومنع التجمعات، حتى إشعار آخر، على خلفية تزايد وتيرة انتشار الفيروس في البلاد.

جاء ذلك وفق تغريدة نشرها رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بالوزارة كيانوش جهانبور، نقلتها وكالة أنباء إرنا الرسمية.

وقال جهانبور إنه لا بد من عدم إقامة صلوات الجمعة والجماعة وتعطيل دور السينما ومراسم الاحتفالات والعزا ء والاعتكاف وتقييد الزيارات للمراكز الدينية حتى إشعارٍ آخَر.

وأضاف أن خفض اللقاءات اليومية ومحدودية التنقل ومنع التجمعات وإلغاء الرحلات غير الضرورية وغير ذلك، أمور لا بد منها أيضاً.

ولفت المسؤول الإيراني إلى أنه سيُدشَّن 15 مختبراً جديداً في البلاد لتشخيص فيروس كورونا خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح أن عدد المختبرات المختصة بتشخيص فيروس كورونا في البلاد ارتفع من 2 إلى 7، وسيصل إلى 15 حتى نهاية الأسبوع وإلى 22 في غضون الإسبوع المقبل.

والأربعاء أعلنت وزارة الصحة الإيرانية وفاة 4 مصابين بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 19، فضلاً عن إصابة 139 آخرين.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، أن بلاده ستلجأ إلى فرض قيود على حركة الأفراد بدلاً من فرض حجر صحي على المدن، بسبب فيروس كورونا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة الفيروس الذي انتشر في دول عديدة، مما تسبب في حالة رعب تسود العالم.