سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 27 فبراير/شباط 2020
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خلاصات من TRT عربي: 27 فبراير/شباط 2020
الوفود اجتمعت في جولتها الثالثة بمقرّ وزارة الخارجية التركية في أنقرة / AA
27 فبراير 2020

أهم الأحداث:

لقاء تركي-روسي حول إدلب يُستأنف لليوم الثاني الخميس في أنقرة، ولبنان يبدأ التنقيب عن الطاقة في مياهه الإقليمية رغم النزاع مع إسرائيل.

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المحادثات تُستأنف الخميس.. اختتام لقاء تركي-روسي حول إدلب في أنقرة

أفادت مصادر دبلوماسية بأن المحادثات في أنقرة بين الوفدين التركي والروسي حول الوضع في إدلب توقفت، ومن المقرَّر أن تتواصل الخميس. [TRT عربي]

وأوضحت المصادر أن نائب وزير الخارجية التركي السفير سادات أونال ترأّس الوفد التركي، فيما ترأّس الوفد الروسي نائب وزير الخارجية الروسي السفير سيرغي فيرشينين، وألكسندر لافرنتييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا. [TRT عربي]

ويأتي اجتماع الوفدين في ظلّ توتر الوضع في إدلب، جرَّاء تصعيد قوات النظام وروسيا، بجانب المجموعات الأجنبية الإرهابية الموالية لإيران، واستيلائها على مدن وقرى داخل "منطقة خفض التصعيد"، مما أسفر عن نزوح مئات الآلاف من المدنيين نحو الحدود السورية-التركية. [الأناضول]

لبنان يبدأ الخميس التنقيب عن الطاقة في مياهه الإقليمية

أفاد بيان للرئاسة اللبنانية بأن لبنان سيبدأ اعتباراً من الخميس، حفر أول بئر للتنقيب عن الطاقة في المياه الإقليمية على البحر المتوسط، بالتحديد في "بلوك رقم 4" شمال غرب العاصمة بيروت. [TRT عربي]

ويقع لبنان على حوض الشام في شرق البحر المتوسط، حيث اكتُشف عدد من حقول الغاز الكبيرة تحت مياه البحر منذ 2009، بما في ذلك الحقلان لوثيان وتمار في المياه الإسرائيلية والواقعان قرب حدود بحرية متنازع عليها مع لبنان. [رويترز]

وقال وليد نصر رئيس هيئة إدارة قطاع البترول، خلال مؤتمر صحفي بالقصر الرئاسي مع وفد من شركة توتال: ”ستستغرق عمليات الحفر شهرين، ونأمل أن تكون النتيجة إيجابية فنجد نفطاً أو غازاً تمهيداً للمرحلة الثانية بحفر آبار جديدة وتقييم الكميات التي يمكن أن تكون موجودة.“ [رويترز]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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