سياسة
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المحادثات تُستأنف الخميس.. انتهاء لقاء تركي-روسي حول "إدلب" في أنقرة
أفادت مصادر دبلوماسية بأن المحادثات في أنقرة بين الوفدين التركي والروسي حول الوضع بـ"إدلب"، انتهت، ومن المقرر أن تتواصل الخميس.
المحادثات تُستأنف الخميس.. انتهاء لقاء تركي-روسي حول "إدلب" في أنقرة
من المقرر أن تستأنف المحادثات يوم الخميس / AA
26 فبراير 2020

انتهى لقاء جمع وفدين من تركيا وروسيا، الأربعاء، بالعاصمة أنقرة، لبحث التطورات في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأفادت مصادر دبلوماسية لوكالة الأناضول، بأن المحادثات في أنقرة بين الوفدين التركي والروسي حول الوضع بـ"إدلب"، انتهت على أن تتواصل الخميس.

وأوضحت المصادر، أن نائب وزير الخارجية التركي السفير سادات أونال، ترأس الوفد التركي، فيما ترأس الوفد الروسي نائب وزير الخارجية الروسي السفير سيرغي فيرشينين، وألكسندر لافرنتييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا.

وأضافت أن الوفود اجتمعت في جولتها الثالثة في مقر وزارة الخارجية التركية في أنقرة.

ويأتي اجتماع الوفدين، في ظل توتر الوضع في إدلب، جراء تصعيد قوات النظام وروسيا، بجانب المجموعات الأجنبية الموالية لإيران، واستيلائها على مدن وقرى داخل "منطقة خفض التصعيد"، ما أسفر عن نزوح مئات الآلاف من المدنيين نحو الحدود السورية التركية.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

وعلى الررغم من تفاهمات لاحقة أبرمت لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/كانون الثاني الماضي، فإن قوات النظام وداعميه تواصل شنّ هجماتها على المنطقة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 1800 مدني، ونزوح أكثر من مليون و300 ألف آخرين إلى مناطق هادئة نسبياً أو قريبة من الحدود التركية، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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