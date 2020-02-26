يستمر فيروس كورونا بالانتشار في دول كثيرة حول العالم وكذلك في دول الشرق الأوسط التي وصل إليها متأخراً، مخلّفاً الكثير من الضحايا بين قتيل ومصاب.

ارتفاع الإصابات في الكويت

أعلنت الكويت الأربعاء، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 26، وسط إجراءات سريعة لمواجهة الفيروس الذي تسلل إلى البلاد مؤخراً.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية كونا بأن وزارة الصحة أعلنت ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 26 حالة، بعد إصابة مواطن لأسباب متعلقة بالسفر إلى إيران.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة إصابة 7 كويتيين بالفيروس للأسباب ذاتها، وارتفاع العدد إلى 25.

فيما دعا البرلمان إلى عقد جلسة خاصة الأحد، لمناقشة تداعيات الفيروس بهدف "استيضاح كل المعلومات والرد على كل الإشاعات التي قد تثير الهلع والخوف لدى المواطنين والمقيمين"، حسب كونا.

وسبق أن أعلن الناطق باسم الحكومة طارق المزرم الأربعاء، تعطيل الدراسة أسبوعين بدءاً من مطلع مارس/آذار المقبل، ضمن تدابير مواجهة الفيروس.

وفي أوقات سابقة من الأسبوع الحالي، أعلنت الإدارة العامة للطیران المدني، وقف جمیع الرحلات الجویة مع سنغافورة والیابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا وإيران، خشية تداعيات فيروس كورونا.

ويضاف إلى ذلك وقف الاحتفالات بالأعياد الوطنية والنشاط الرياضي في البلاد مؤقتاً.

حالة جديدة في لبنان

أما في لبنان فقد أعلنت السلطات الأربعاء، تسجيل حالة إصابة ثانية بفيروس كورونا، لسيدة كانت على الطائرة نفسها التي عادت إلى البلاد من إيران في 20 فبراير/شباط الجاري.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إنها سجلت "حالة ثانية مثبتة مخبرياً مصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19، وهي حالة مرتبطة وبائياً بالحالة الأولى".

وأوضح البيان أن "الحالة الجديدة كانت بزيارة دينية إلى إيران دامت 7 أيام، وعادت إلى لبنان بتاريخ 20 فبراير/شباط، على متن الطائرة نفسها التي كانت على متنها الحالة الأولى".

وبخلاف الكويت ولبنان، ظهر الفيروس في البحرين إذ سجلت 26 إصابة، وسلطنة عمان بـ4 حالات، والإمارات 13 حالة، فيما أعلنت إيران وفاة 19 شخصاً وتسجيل 139 حالة.

إيران ورعب كورونا

وفي السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور الثلاثاء، إصابة 34 شخصاً بالفيروس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، من بينها 16 إصابة في مدينة قم (شمال) بؤرة انتشار الفيروس في إيران.

وتفيد تقارير غير رسمية بوفاة أكثر من 50 شخصاً بالفيروس في إيران، وهو ما يثير ارتباك المواطنين بسبب عدم شفافية نقل الأخبار الدقيقة بشأن عدد الإصابات الحقيقي في البلاد.

وكان نائب مدينة قم أميرابيبادي فرهاني اتهم الاثنين، وزارة الصحة، بإخفاء العدد الحقيقي للإصابات.

وقال فرهاني بوجود "50 حالة وفاة بسبب الفيروس في قم وحدها، وجرى الحجر الصحي لأكثر من 250 شخصاً في المدينة".

لكن الوزارة شككت في أقواله، وادعت أنه يخلط بين أرقام الوفيات الناجمة عن أمراض أخرى مثل الإنفلونزا وفيروس كورونا.

وظهر الفيروس في الصين أول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019 بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشّي الفيروس، الذي انتشر لاحقاً في بلدان عدة، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.