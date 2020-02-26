سياسة
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تركيا تجدد مطلبها بانسحاب النظام السوري إلى حدود اتفاق سوتشي
جددت أنقرة مطالبها بانسحاب قوات النظام السوري في منطقة إدلب، وأكد وزير الخارجية التركي الأربعاء، ضرورة عودة النظام إلى ما بعد الحدود المتفق عليها بموجب اتفاق سوتشي بين أنقرة وموسكو.
تركيا تجدد مطلبها بانسحاب النظام السوري إلى حدود اتفاق سوتشي
وزير الخارجية التركي أكد ضرورة وقف إطلاق النار في إدلب، لتأمين عودة المدنيين النازحين / AFP
26 فبراير 2020

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو مجدداً مطلب بلاده بانسحاب قوات النظام السوري في منطقة إدلب، إلى ما بعد الحدود المتفق عليها بموجب اتفاق سوتشي بين أنقرة وموسكو.

وأضاف في تصريحات صحفية الأربعاء بالعاصمة أنقرة، أن الوفد الروسي القادم إلى بلاده برئاسة نائب وزير الخارجية يضم عسكريين واستخباراتيين.

وأشار إلى انعقاد لقاءات سابقة بين الوفدين التركي والروسي في أنقرة وموسكو، مبيناً أن اللقاء المرتقب في أنقرة، جاء بناء على مقترح من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف أن مطالب أنقرة واضحة فيما يخص الوضع في إدلب، وهو وقف النظام السوري هجماته على المنطقة، وانسحابه إلى ما بعد الحدود المتفق عليها بموجب اتفاق سوتشي.

وشدّد على ضرورة وقف إطلاق النار في إدلب، من أجل تأمين عودة المدنيين النازحين في ظروف الشتاء إلى ديارهم.

وفي معرض رده على سؤال حول القمة الرباعية (بين تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا) المرتقبة في 5 من مارس/آذار المقبل، قال جاوش أوغلو بوجود خطة لعقد القمة المذكورة وقمة ثلاثية أخرى تستضيفها طهران في إطار اجتماعات أستانا.

وأكد الوزير التركي ضرورة خفض التصعيد على أرض الواقع، من أجل نجاح هذه الاجتماعات.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلهم إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

وعلى الرغم من تفاهمات لاحقة أبرمت لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/كانون الثاني الماضي، فإن قوات النظام وداعميه تواصل شنّ هجماتها على المنطقة.

وأدت الهجمات إلى مقتل أكثر من 1800 مدني ونزوح أكثر من مليون و300 آخرين إلى مناطق هادئة نسبياً أو قريبة من الحدود التركية منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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