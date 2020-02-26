سياسة
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شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل مسؤولَين فلسطينيَّين في القدس
اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، مسؤولَين فلسطينيَّين في مدينة القدس الشرقية، دون إبداء الأسباب، فيما يبدو أنه استمرار للتضييق على مؤسسات ورموز مقدسية، بدعوى "تجفيف موارد ومؤسسات تمولها السلطة الفلسطينية".
شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل مسؤولَين فلسطينيَّين في القدس
شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خليل التفكجي بعد مداهمة وتفتيش منزله
26 فبراير 2020

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، مسؤولَين فلسطينيَّين في مدينة القدس الشرقية، دون إبداء الأسباب، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.

وقال شهود عيان إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت خليل التفكجي، مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية، والخبير في شؤون الاستيطان، بعد مداهمة وتفتيش منزله في حي واد الجوز في القدس الشرقية.

كما قال شهود عيان إن شرطة الاحتلال الإسرائيلي داهمت منزل رئيس الغرفة التجارية الصناعية في القدس، كمال عبيدات في بيت حنينا قبل اعتقاله.

ويبدو أن هذه الاعتقالات تأتي استمراراً للتضييق على مؤسسات ورموز مقدسية، ضمن الحملة التي أطلقها وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان معلناً بداية اتخاذ إجراءات بغية ما أسماه "تجفيف موارد ومؤسسات تمولها السلطة الفلسطينية".

وقالت شبكة قدس الإخبارية إن السلطات الإسرائيلية "حاولت أن تُغلق مكتب دائرة الخرائط عام 2017، وأصدرت قراراً بالإغلاق لمدة ستة شهور؛ بحجة أنه تابع للسلطة الفلسطينية ويعمل في مدينة القدس بدون ترخيص من قبل سلطات الاحتلال".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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