قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، إن مطلب بلاده في ما يخصّ إدلب هو "انسحاب النظام السوري إلى ما بعد نقاط المراقبة التركية، وإتاحة الفرصة لعودة النازحين إلى ديارهم".

وأضاف أردوغان في كلمة أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان، أن أكبر أزمة تواجه بلاده حاليّاً في إدلب هي "عدم قدرتنا على استخدام المجال الجوي، وسنتجاوزها قريباً".

وتابع أردوغان: "لا مطمع لنا في الأراضي السورية ونفطها، وما نسعى إليه هو تحقيق السلام والأمان للسوريين على أراضيهم".

وحذّر قائلاً: "المهلة التي حدّدناها للذين يحاصرون نقاط المراقبة التركية بالانسحاب، أوشكت على الانتهاء".

يُذكَر أن أردوغان أمهل النظام السوري حتى نهاية فبراير/شباط الجاري للانسحاب من المناطق التي سيطر عليها مؤخراً في إدلب.

وفي مايو/أيار 2017 أعلنت تركيا وروسيا وإيران التوصل إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة أُبرِمَت لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/كانون الثاني الماضي، فإن قوات النظام وداعميه تواصل شنّ هجماتها على المنطقة.

وأدّت الهجمات إلى مقتل أكثر من 1800 مدني، ونزوح أكثر من مليون و300 آخرين، إلى مناطق هادئة نسبيّاً أو قريبة من الحدود التركية، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.