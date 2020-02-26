أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة، مجزرة خوجالي التي نفّذها الجيش الأرميني في أذربيجان يوم 26 فبراير/شباط عام 1992.

وقالت الخارجية التركية الأربعاء في بيان، تزامناً مع الذكرى 28 للمجزرة: "ندين بشدة مجزرة خوجالي ونشجب احتلال أرمينيا الأراضي الأذرية المستمرّ منذ أعوام".

وذكر البيان أن القوات الأرمينية قتلت بشكل وحشي 613 أذريّاً بينهم 106 نساء و63 طفلاً، في مدينة خوجالي التابعة لإقليم قرة باغ.

وأشار إلى أن أكثر من ألف مواطن أذري سقطوا أسرى بيد القوات الأرمينية، وأن مصير المفقودين لا يزال مجهولاً.

وأردف: "نتيجة هذا الاعتداء الذي لا يمتّ إلى القيم الإنسانية بصلة، اضطُرّ أكثر من مليون مواطن أذري إلى ترك ديارهم، ولا يزال نحو 20% من الأراضي الأذرية تحت الاحتلال".

وفي 26 فبراير/شباط 1992، ارتكبت وحدات من الجيش الأرميني، مجزرة في منطقة خوجالي بإقليم قرة باغ، الذي تحتله أرمينيا منذ ذلك الحين.

وراح ضحية المجزرة نحو 613 مدنيّاً، منهم 106 نساء و83 طفلاً و70 مُسِنّاً، فيما أصيب 487 بجروح بالغة، فضلاً عن وقوع ألف و275 رهينة واختفاء 150.

وتحتلّ أرمينيا منذ عام 1992 نحو 20% من الأراضي الأذرية التي تضمّ إقليم قرة باغ (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتَي آغدام وفضولي.

وتسبَّب النزاع بين الجانبَين في تهجير أكثر من مليون أذري من أراضيهم ومدنهم، فضلاً عن مقتل نحو 30 ألف شخص.