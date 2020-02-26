أعلنت البحرين الأربعاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 26 مع تأكيد إصابة ثلاثة آخرين، وذكرت أن الإصابات الجديدة وصلت إلى مطار البحرين الدولي على متن رحلات غير مباشرة من إيران، حسب وكالة أنباء البحرين.

من جهتها، أعلنت الكويت، الأربعاء، عن رصد حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا في البلاد، وقالت إنهما مرتبطتان بالسفر إلى إيران، وإن إجمالي عدد المصابين في الكويت بلغ 11 مصاباً حتى الآن، حسب بيان لوزارة الصحة.

وفي سياق متصل، أعلنت الإدارة العامة للطیران المدني الكویتیة وقف جمیع الرحلات الجویة مع سنغافورة والیابان في الوقت الراھن إثر تسجیل حالات إصابة بالفيروس، فيما قررت السلطات وقف الاحتفالات بالأعياد الوطنية والنشاط الرياضي، وإيقاف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا.

من جهة أخرى، قال مسؤول في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، الأربعاء، إن بلاده "مستعدة جيداً وجاهزة لمواجهة أسوأ الاحتمالات"، وأضاف أن الإمارات لديها منشآت كافية لوضع المرضى في الحجر الصحي وأن الجهات المعنية تلقت توجيهات "بمتابعة كل الوافدين إلى البلاد متابعة كاملة".

يأتي ذلك بعد أن شُخصت إصابة 13 شخصاً بالمرض في الإمارات تعافى ثلاثة منهم واثنان في حالة خطيرة.

في العراق، قررت السلطات المحلية تعليق الدراسة في 8 محافظات ومنع زيارة السجناء، بعد تسجيل 5 حالات إصابة مؤكدة في البلاد.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قرر العراق حظر دخول الوافدين بصورة مباشرة أو غير مباشرة من 7 دول هي: إيران، والصين، وتايلاند، وكوريا الجنوبية، واليابان، وإيطاليا، وسنغافورة.

بدورها، قالت شركة الخطوط الجوية القطرية، إنها ستجري تعديلات مؤقتة على رحلاتها المتجهة إلى كوريا الجنوبية وإيران ابتداء من الأربعاء وحتى إشعار آخر، بسبب "التحديات التشغيلية الناتجة عن فرض قيود على دخول بعض الدول".

مغاربياً، أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، السلطات الصحية في بلاده بتوخي أقصى درجات الحيطة بعد تسجيل أول إصابة بكورونا لدى مواطنة إيطالية.

وينتقل كورونا عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال، ومن أول أعراضه، ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في التنفس، والإسهال، ويتحول في المراحل المتقدمة إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى، قد ينتهي بالوفاة.

وظهر الفيروس في الصين، لأول مرة يوم 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، في مدينة ووهان، إلا أن بكين كشفت عنه رسمياً منتصف يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقاً في عدة بلدان.