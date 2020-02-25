سياسة
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قوات الحكومة الليبية: مليشيات حفتر قصفت أحياء جنوبي طرابلس‎
أصدر المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التي تقودها قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية بياناً قال فيه إن مليشيات خليفة حفتر استهدفت الثلاثاء، بالمدفعية وصواريخ غراد، عدداً من أحياء جنوبي العاصمة طرابلس.
قوات الحكومة الليبية: مليشيات حفتر قصفت أحياء جنوبي طرابلس‎
قوات حكومة الوفاق الليبية تؤكد استهداف مليشيات حفتر أحياء جنوبي طرابلس بالمدفعية وصواريخ غراد / AA
25 فبراير 2020

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً أن مليشيات خليفة حفتر استهدفت الثلاثاء، بالمدفعية وصواريخ غراد، عدداً من أحياء جنوبي العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، على صفحته بموقع فيسبوك.

وأوضحت قوات الوفاق أن أحياء سكنية بمنطقة السبعة، شهدت سقوط أكثر من 5 قذائف، بينما سقطت أخرى على منازل المواطنين بالقرب من مستشفى السكر في حي صلاح الدين ما خلّف أضراراً مادية، وأحدث حالة هلع بين السكان.

وأشار البيان إلى أن قذيفة أخرى سقطت على منطقة النصب التذكاري بمنطقة عين زارة.

واعتبرت القوات الحكومية هذا الاستهداف "خرقاً جديداً ومتكرراً لوقف إطلاق النار، واستمراراً لسجل مليشيات حفتر في استهداف المدنيين".

وبوتيرة يومية، تخرق مليشيات حفتر وقف إطلاق النار بشن هجمات على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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