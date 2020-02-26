سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 26 فبراير/شباط 2020
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خلاصات من TRT عربي: 26 فبراير/شباط 2020
ارتفاع عدد القتلى المدنيين جرّاء قصف النظام ريف إدلب بالقنابل العنقودية إلى 17 - صورة أرشيفية / AA
26 فبراير 2020

أهم الأحداث:

ارتفاع عدد القتلى المدنيين جرّاء قصف النظام في إدلب إلى 17، ووفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.

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      رحيل حسني مبارك

      بالقنابل العنقودية.. ارتفاع عدد القتلى في إدلب إلى 17 مدنيّاً

        ارتفع الثلاثاء عدد القتلى المدنيين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا إلى 17 قتيلاً، جرّاء قصف بالقنابل العنقودية نفّذته قوات نظام بشار الأسد على المدارس والأحياء السكنية. واستهدف القصف 4 مدارس في أنحاء متفرقة من المدينة. [TRT عربي]

        وأوضحت مصادر في الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) للأناضول أن 6 مدنيين قُتلوا في القصف بينهم معلِّمان وتلميذ في مركز مدينة إدلب. [الأناضول]

        وأضافت أن القصف في ساعات المساء أسفر عن مقتل 10 في بلدة معرة مصرين وشخص في بلدة بنش. [الأناضول]

        وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك

          تُوُفّي الرئيس المصري الأسبق محمد حسنى مبارك الثلاثاء، عن عمر ناهز 91 عاماً، بعد معاناته من المرض لسنوات، حسب ما نقله التليفزيون المصري الرسمي. [TRT عربي]

          وأكّد منير ثابت صهر مبارك وفاته، وقال إنه "توُفّي في مستشفى الجلاء العسكري" شرقي القاهرة، وإن "الرئاسة المصرية ستتولى أمور الجنازة". [وكالة الصحافة الفرنسية]

          يُذكر أن علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل، كشف مؤخراً عن أن والده في غرفة العناية المُركزة بأحد المستشفيات، نتيجة إصابته بوعكة صحية. وكان علاء قال في تغريدة: "دعائي الآن أن يشفي المولى عزّ وجلّ والدي، ويقوم لنا بالسلامة ويرجع بيته يا رب". [TRT عربي]

          مصدر:TRT عربي - وكالات
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