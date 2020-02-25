ارتفع الثلاثاء، عدد القتلى المدنيين في محافظة إدلب شمالي غربي سوريا إلى 17 قتيلاً، جرّاء قصف بالقنابل العنقودية نفّذته قوات نظام بشار الأسد على المدارس والأحياء السكنية.

واستهدف القصف 4 مدارس في أنحاء متفرقة من المدينة.

وأوضحت مصادر في الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) للأناضول أن 6 مدنيين قُتلوا في القصف بينهم معلِّمان وتلميذ في مركز مدينة إدلب.

وأضافت أن القصف في ساعات المساء أسفر عن مقتل 10 في بلدة معرة مصرين ومقتل شخص في بلدة بنش.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت مصادر الدفاع المدني السوري مقتل 4 مدنيين في القصف، قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة.

ورصدت عدسة الأناضول آثار القصف على إحدى المدارس، إذ انغرس أحد الصواريخ التي أطلقتها قوات النظام في أرضية ساحة المدرسة.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

وعلى الرغم من تفاهمات لاحقة أُبرِمت لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/كانون الثاني الماضي، فإن قوات النظام وداعميه تواصل شنّ هجماتها على المنطقة، ما أدّى إلى مقتل أكثر من 1800 مدني، ونزوح أكثر من مليون و790 ألف آخرين، إلى مناطق هادئة نسبياً أو قريبة من الحدود التركية.