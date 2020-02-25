سياسة
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الرئاسة الفلسطينة تدين قرار نتنياهو بناء 3500 وحدة استيطانية شرق القدس
أدانت الرئاسة الفلسطينية الثلاثاء، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بناء 3500 وحدة استيطانية شرق مدينة القدس الشرقية المحتلة. واعتبر الناطق باسم الرئاسة أن القرار يأتي في سياق "السياسة الإسرائيلية التي تعمل على دفع الأمور نحو الهاوية".
الرئاسة الفلسطينة تدين قرار نتنياهو بناء 3500 وحدة استيطانية شرق القدس
الرئاسة الفلسطينية تدين قرار نتنياهو بناء 3500 وحدة استيطانية شرق مدينة القدس / AA
25 فبراير 2020

أدانت الرئاسة الفلسطينية الثلاثاء، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بناء 3500 وحدة استيطانية شرق مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وقال نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "وفا"، إن القرار يأتي في سياق "السياسة الإسرائيلية التي تعمل على دفع الأمور نحو الهاوية".

وأضاف أن "القرار نتيجة للسياسة الأمريكية المنحازة والخطرة لصالح الاحتلال، التي أدّت إلى وضع يُشكِّل خرقاً للقانون الدولي وتجاوزاً للخطوط الحمراء".

وحذّر أبو ردينة الحكومة الإسرائيلية من الاستمرار في هذه السياسة، وقال إن "هذه السياسة التصعيدية لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، بل تعمل على زيادة التوتر والعنف في المنطقة".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية الثلاثاء، إن نتنياهو قرر بناء 3500 وحدة استيطانية شرق مدينة القدس الشرقية.

وذكر نتنياهو أن قراره يهدف إلى تنفيذ المشروع الاستيطاني المعروف باسم E1 الذي يقضي بتوسيع مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس، لتصل إلى القدس الغربية.

وكان الفلسطينيون قد حذّروا مراراً من أن تنفيذ المخطط سيعني عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، ويقطع التواصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، ما يقضي على فرص "حل الدولتين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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