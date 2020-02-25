سياسة
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وزارة الصحة التركية تضع ركاب طائرة قادمة من إيران تحت الحَجْر
هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية في مطار أسن بوغا في العاصمة أنقرة، خلال رحلة من طهران إلى إسطنبول، للاشتباه بوجود مسافرين مصابين بفيروس كورونا الجديد.
وزارة الصحة التركية تضع ركاب طائرة قادمة من إيران تحت الحَجْر
نُقل ركاب وطاقم الطائرة إلى الحجر الصحي في مستشفى زكاي طاهر بوراك في أنقرة / AA
25 فبراير 2020

هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية في مطار أسن بوغا في العاصمة أنقرة، خلال رحلة من طهران إلى إسطنبول، للاشتباه بوجود مسافرين مصابين بفيروس كورونا الجديد.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة الأناضول، إن الطائرة المجدولة برقم (TK 8VÇ) حطت في مطار أسن بوغا الدولي الساعة 10.29 بالتوقيت المحلي، وكانت تقل 132 مسافراً، بينهم 17 شخصاً يشتبه في إصابتهم بالفيروس.

وتواصل فرق طبية تركية فحوصات أولية على المسافرين، بإشراف مسؤولين من وزارة الصحة، وجرى الاشتباه في حالة 17 مسافراً بسبب ارتفاع حرارتهم فوق المعدل الطبيعي.

ونُقل ركاب وطاقم الطائرة إلى الحجر الصحي في مستشفى زكاي طاهر بوراك في أنقرة، حسب وكالة الأناضول.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الثلاثاء، وفاة 15 شخصاً بفيروس كورونا، وارتفاع عدد الإصابات إلى 95 شخصاً.

وظهر الفيروس في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسمياً منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقاً في عدة بلدان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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