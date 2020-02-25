سياسة
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كورونا.. هلع في إيران وإصابات متزايدة في الخليج وإلغاء رحلات مع طهران
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات في البلاد جراء فيروس كورونا الجديد إلى 15 شخصاً، والإصابات إلى 95 حالة. ودفعت حالة الهلع المخيمة على إيران وازدياد عدد الإصابات في دول أخرى بالشرق الأوسط، إلى تعليق رحلات الطيران مع طهران.
كورونا.. هلع في إيران وإصابات متزايدة في الخليج وإلغاء رحلات مع طهران
حالة هلع تخيم على بلدان الشرق الأوسط بعدما دخلها فيروس كورونا الجديد من بوابة إيران / Reuters
25 فبراير 2020

بعد تفشّيه مؤخراً في إيران، ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في دول عدة بالشرق الأوسط، لا سيما الدول الخليجية.

إيران: 15 وفاة و95 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات في البلاد جراء فيروس كورونا الجديد إلى 15 شخصاً، والإصابات إلى 95 حالة، وفقاً لتصريحات صحفية أطلقها المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهان بور، ونقلتها وكالة أسوشيتد برس.

على الرغم من ذلك فإن مسؤولين محليين شككوا في العدد، وقال أحمد أمير آبادي النائب عن مدينة قم (شمال) الاثنين، لوكالة أنباء العمال شبه الرسمية، إن وفيات المدينة وحدها بلغت 50 شخصاً حتى 13 فبراير/شباط الجاري.

وانطلاقاً من حالة الهلع تلك، أعلنت 70% من الفنادق في محافظة قُم، إغلاق أبوابها. وقال رئيس اتحاد الفنادق في المحافظة أحمد فلاحين إن المدينة خلت من السياح عقب الإعلان عن ظهور إصابات كورونا فيها، وفقاً لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية.

وأضاف فلاحين أن الحجزات السابقة أُلغيت، مبيِّناً أن 30% فقط من الفنادق تعمل الآن.

في السياق ذاته، أعلن عميد كلية الطلب في قم محمد رضا قدير في رسالة مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إصابته بفيروس كورونا.

الخليج: ارتفاع عدد الإصابات في الكويت والبحرين

أفادت وزارة الصحة البحرينية الثلاثاء، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا لتصل إلى 17 حالة.

وأعلنت الوزراة في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، "تسجيل 9 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) لمواطنين بحرينيين وسعوديين". وأضاف البيان أن المصابين الجدد دخلوا البلاد "قادمين من إيران عن طريق دبي والشارقة عبر مطار البحرين الدولي".

وأشار البيان إلى أنه مع هذه الإصابات الجديدة "يصل العدد الإجمالي للحالات المصابة حتى اللحظة إلى 17 حالة مصابة في المملكة".

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الكويتية مساء الاثنين، ارتفاع مصابي فيروس كورونا إلى 5 حالات، وقالت في بيان: "تأكَّدت إصابة مسافرتين وصلتا على متن الرحلة القادمة من طهران وقم، فجر الاثنين".

وأضافت: "يرتفع عدد الحالات المؤكدة إصابتها بالفيروس إلى 5 حالات إلى الآن"، مشيرة إلى أن "المسافرتين أُودِعتا الحجر الصحي الإجباري".

كما قررت الكويت الاثنين، وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من إيران وكوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا، خشية تداعيات فيروس كورونا الذي تسلل إلى البلد الخليجي قادماً من إيران.

غلق الحدود وإلغاء رحلات طيران

ألغت الخطوط الجوية التركية رحلاتها بين إسطنبول والعاصمة الإيرانية طهران الثلاثاء، في كلا الوجهتين.

وحسب معلومات حصلت عليها الأناضول، فإن الخطوط التركية اتخذت قراراً بعدم إجراء رحلتها المخطط انطلاقها من طهران باتجاه إسطنبول.

وكانت الخطوط التركية تنقل الركاب الأتراك فقط على متن الرحلات القادمة من طهران إلى إسطنبول، وذلك ضمن إطار التدابير الاحترازية على هامش انتشار فيروس كورونا المستجد في إيران، خلال الأيام الأخيرة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه إخضاع كل ركاب طائرة الخطوط الجوية التركية الـ132 مع طاقمها للحجر الصحي، وجميع المواطنين القادمين من إيران اعتباراً من اليوم، خوفاً من انتقال فيروس كورونا الجديد إلى البلاد.

ولفت الوزير التركي إلى أن الحدود البرية بين البلدين مغلقة، من بينها رحلات القطارات، واقتصار الرحلات الجوية على الإيرانيين العائدين من تركيا.

من جهتها، أعلنت سلطات مطار دبي الدولي في الإمارات الثلاثاء، تعليق جميع الرحلات القادمة والمتجهة إلى مدن إيران "حتى إشعار آخر"، باستثناء العاصمة طهران.

جاء ذلك عقب إعلان البحرين عزمها تعليق جميع الرحلات القادمة إليها من مطارَي دبي والشارقة الإماراتيين لمدة 48 ساعة، على إثر وصول مصاب بفيروس كورونا إلى البلاد عبر رحلة "ترانزيت" قادمة من مطار دبي.

وسبق أن أعلنت الكويت والعراق والأردن وسلطنة عمان تعليق رحلاتها من إيران وإليها، وتعليق منح تأشيرات دخول للإيرانيين في المنافذ الحدودية في الوقت الراهن، على إثر تسجيل إيران إصابات ووفيات، في إجراء احترازي، منعاً لانتشار المرض وحماية لمواطنيها.

وحسب معطيات حديثة لوزارة الصحة الإيرانية، ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 12، والمصابين إلى 47 شخصاً.

وظهر الفيروس في الصين أول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019 في مدينة ووهان، إلا أن بكين كشفت عنه رسمياً منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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